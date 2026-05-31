Este valle cordobés fue uno de los más elegidos en el inicio del 2026 y es perfecto para visitar Con los meses de frío, la visita a las Sierras no pierde su encanto: los paisajes se tiñen de colorado y son perfectos para recorrer y disfrutar del ritmo calmado. Por Agregar C5N en









Este valle cordobés es perfecto para visitar en invierno. cordoba turismo

Nono se consolidó como uno de los destinos más elegidos de Córdoba durante el inicio de 2026.

El pueblo combina ríos de aguas transparentes, paisajes serranos y propuestas para disfrutar al aire libre.

Su cercanía con atractivos naturales y culturales amplía las opciones para quienes visitan Traslasierra.

La tranquilidad del entorno lo convirtió en una alternativa buscada para escapadas y estadías de descanso. El valle de Traslasierra volvió a posicionarse entre los destinos turísticos más buscados de Córdoba durante los primeros meses de 2026, impulsado por el crecimiento de localidades que combinan naturaleza y descanso. Dentro de esa región, Nono se destacó como uno de los lugares con mayor interés por parte de los viajeros que buscan alejarse del ritmo urbano y disfrutar de un entorno serrano.

Villa Dolores, punto comercial del Valle de Traslasierra Villa Dolores, punto comercial del Valle de Traslasierra voydeviaje.lavoz.com.ar

Ubicado sobre la Ruta Provincial 14 y rodeado por las Sierras Grandes, este pueblo cordobés logró consolidar una propuesta turística basada en sus paisajes naturales, sus ríos y una identidad que conserva el perfil característico de Traslasierra.

Así es el pueblo de Córdoba perfecto para visitar con un paisaje inolvidable En Nono, gran parte de la experiencia turística gira alrededor del agua. Los balnearios Los Remansos, Paso de las Tropas y La Olla son algunos de los sitios más visitados por quienes llegan en busca de ríos transparentes, sectores rodeados de vegetación y espacios ideales para pasar el día en contacto con la naturaleza. En otoño o invierno, se pueden visitar los claros de agua en una tarde de sol, para disfrutar de un mate en la orilla o para recorrer el espacio.

La presencia de las sierras completa una postal que se repite a lo largo de todo el pueblo y que convirtió a la localidad en una referencia dentro del turismo cordobés. Además de los balnearios para apreciar el paisaje, el destino cuenta con senderos y caminos rurales que pueden recorrerse a pie, en bicicleta o a caballo, permitiendo descubrir distintos rincones del paisaje serrano.

Nono 1 Nono turismo Otro de los puntos que atrae visitantes es el reconocido Museo Rocsen, ubicado a pocos minutos del centro. El espacio reúne colecciones provenientes de distintas partes del mundo y se transformó en una de las propuestas culturales más elegidas de la región. La cercanía con el Parque Nacional Quebrada del Condorito también amplía las posibilidades para quienes desean realizar caminatas, recorridos panorámicos y actividades vinculadas al turismo de naturaleza. A diferencia de otros centros turísticos de mayor escala, Nono conserva un ritmo pausado, acompañado por propuestas gastronómicas y ferias artesanales que mantienen la identidad local. Su ubicación estratégica permite además combinar la visita con recorridos por Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Cura Brochero Facebook