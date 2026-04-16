Antes de su viaje, Javier Milei ratificó su respaldo a Israel: "Es una causa justa, lo hago sin especulación"

El jefe de Estado volvió a exponer su apoyo al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, en la previa de su visita. "Tengo la responsabilidad de alinear esta visión", expresó.

El presidente Javier Milei volvió a exponer su respaldo al gobierno de Israel y definió su apoyo como "una causa justa" , en la previa de su nuevo viaje al país de Medio Oriente para participar de los actos por el Día de la Independencia como principal actividad.

En diálogo con Canal 14, Milei explicó respaldo a la nación israelí. "Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión", marcó.

"La causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto , y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago", agregó en esta línea.

El líder de La Libertad Avanza respaldó nuevamente a Israel mientras se prepara para viajar a Israel en el marco de los actos por el Día de la Independencia en ese país, que se desarrollarán del 19 al 22 de abril. Se tratará de su tercera visita desde que asumió como mandatario, luego de las realizadas en febrero de 2024 y en junio de 2025, mientras que consistirá en su 38° viaje al exterior en total.

En este marco, durante su segundo viaje a la nación israelí, Milei anunció ante el Parlamento que la Argentina trasladaría su embajada en Israel a Jerusalén en 2026. La sede diplomática del país sudamericano se encuentra actualmente en la ciudad de Herzliya, en las afueras de Tel Aviv.

Milei se posicionó como un férreo aliado de Israel junto a Estados Unidos, apuntados como sus dos socios principales en materia de política exterior. Además, declaró a Irán como "enemigo" de la Argentina y se definió como "el presidente más sionista del mundo".

Javier Milei y su apoyo a Israel en la guerra con Irán

En un escenario internacional marcado por la escalada de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a fijar una posición sin matices: alineamiento total con Washington y Tel Aviv contra Teherán.

En una entrevista publicada el 6 de abril por el medio español El Debate, el mandatario sostuvo que respalda "total y absolutamente" el accionar de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán, al que acusó de tener una postura incompatible con la convivencia internacional.

"Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel. Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar", afirmó Milei, quien además desestimó las críticas internacionales hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu.