31 de mayo de 2026 Inicio
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Aumentan colectivos, subte y peajes el 1° de junio: todas las nuevas tarifas

El sexto mes del año llega con nuevos incrementos, que llevan al boleto mínimo de las líneas que circulan por el conurbano por encima de los $1.000. El transporte público acumula un alza muy por encima de la inflación en lo que va del año.

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El transporte público sufre un nuevo aumento en junio.

El transporte público sufre un nuevo aumento en junio.

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Las tarifas de los colectivos vuelven a aumentar el lunes 1° de junio en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense superará los $1.000. Mientras para las unidades que brindan servicio en territorio porteño, el boleto llegará a los $788. También suben los subtes y los peajes de las autopistas porteñas.

Los nuevos ramales conectarían las zonas que dejaron desconectadas el 333 y el 707. 
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El cuanto a porcentajes, el Gobierno de la Ciudad dispuso un alza de 4,6%, mientras que el incremento en suelo bonaerense es de 4,8%. En ambos distritos, las tarifas del transporte público se actualizan por el último dato de inflación disponible (abril, que fue de 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires) más 2 puntos porcentuales adicionales.

Los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,24% en la provincia de Buenos Aires y 32,81% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada en el primer cuatrimestre (12,3%). En mayo, los boletos subieron 11,16% y 5,4%, respectivamente.

Aumento de boleto de colectivos en provincia de Buenos Aires en junio: cuánto costará el boleto mínimo

A partir del lunes 1° de junio, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires (líneas del 200 en adelante) aumentarán 4,8%. Así quedan las tarifas con SUBE registrada:

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $968,57 a $1.015,61
  • De 3 a 6 km: de $1.089,64 a $1.142,55
  • De 6 a 12 kilómetros: de $1.210,71 a $1.269,50
  • De 12 a 27 km: $1.523,40
  • Más de 27 km: $1.791,02

Aumento de boleto de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires en junio: cuánto costará el boleto mínimo

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,6% en junio. Los nuevos valores para viajar con SUBE registrada son los siguientes:

  • Boleto mínimo (hasta 3 km): pasade $753,74 a $788,28
  • De 3 a 6 km: $875,90
  • De 6 a 12 km: $943,37
  • De 12 a 27 km: $1.010,90

Cuáles son las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de 27 líneas:

  • 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Aumento de Subte: a cuánto queda el viaje

El gobierno de Jorge Macri también autorizó un ajuste del 4,6% para los pasajes del subte. Así, el boleto aumentará de $1.490 a $1.558. Quienes no tengan SUBE registrada pagarán $2.477,22.

Aumento de peajes en CABA: cuánto cuestan a partir del 1° de junio

Los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires aumentan también un 4,6%:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

  • Motos: $1.846,45 ($2.954,70 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4.431,94 ($6.280,78 en hora pico).
  • Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7.017,01 ($10.340,84 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

  • Motos: $1.108,06 ($1.329,37 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.846,45 ($2.611,15 en hora pico).
  • Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3.323,79 ($4.801,15 en hora pico).

Alberti

  • Motos: $1.108,06 ($1477,36 en hora pico).
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.403,55 ($1.772,62 en hora pico).
  • Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2.585,44 ($3.323,79 en hora pico).

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