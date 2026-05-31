Aumentan colectivos, subte y peajes el 1° de junio: todas las nuevas tarifas El sexto mes del año llega con nuevos incrementos, que llevan al boleto mínimo de las líneas que circulan por el conurbano por encima de los $1.000. El transporte público acumula un alza muy por encima de la inflación en lo que va del año. Por Agregar C5N en









El transporte público sufre un nuevo aumento en junio. Redes Sociales

Las tarifas de los colectivos vuelven a aumentar el lunes 1° de junio en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense superará los $1.000. Mientras para las unidades que brindan servicio en territorio porteño, el boleto llegará a los $788. También suben los subtes y los peajes de las autopistas porteñas.

El cuanto a porcentajes, el Gobierno de la Ciudad dispuso un alza de 4,6%, mientras que el incremento en suelo bonaerense es de 4,8%. En ambos distritos, las tarifas del transporte público se actualizan por el último dato de inflación disponible (abril, que fue de 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires) más 2 puntos porcentuales adicionales.

Los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,24% en la provincia de Buenos Aires y 32,81% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada en el primer cuatrimestre (12,3%). En mayo, los boletos subieron 11,16% y 5,4%, respectivamente.

Aumento de boleto de colectivos en provincia de Buenos Aires en junio: cuánto costará el boleto mínimo A partir del lunes 1° de junio, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires (líneas del 200 en adelante) aumentarán 4,8%. Así quedan las tarifas con SUBE registrada:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $968,57 a $1.015,61

De 3 a 6 km: de $1.089,64 a $1.142,55

De 6 a 12 kilómetros: de $1.210,71 a $1.269,50

De 12 a 27 km: $1.523,40

Más de 27 km: $1.791,02 Aumento de boleto de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires en junio: cuánto costará el boleto mínimo En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,6% en junio. Los nuevos valores para viajar con SUBE registrada son los siguientes: