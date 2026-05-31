31 de mayo de 2026 Inicio
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Estuvo en la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en 2022 y ahora se volvió viral por un insólito motivo para el 2026: quién es

Un defensor de la selección asiática sufrió un contratiempo a pocos días de la Copa del Mundo y le pone suspenso a su participación.

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Un importante jugador de Arabia Saudita y su inconveniente previo al Mundial.

Un importante jugador de Arabia Saudita y su inconveniente previo al Mundial.

Redes sociales
  • Es una de las figuras de su selección.
  • Compartió equipo con Leandro Paredes y Paulo Dybala en la Roma.
  • Viene de salir campeón en una de las 5 ligas top de Europa.
  • A menos de un mes para el mundial, sufrió un contratiempo extra futbolístico.

Arabia Saudita se convirtió en una selección de más renombre luego de su histórica victoria ante Argentina por 2-1 en el Mundial de Qatar, siendo la única que venció a la Albiceleste en el certamen. Aquel día, uno de los jugadores que fue clave en el sistema defensivo que neutralizó el jugo argentino, fue Saud Abdulhamid, que se desempeñó como lateral derecho.

La Selección tendrá dos partidos previos al debut en el Mundial: contra Honduras y Islandia.
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El defensor ya era un jugador conocido en su país, tuvo paso en los dos equipos más importantes del fútbol saudí: Al Hilal y Al Ittihad. Tras la Copa del Mundo llamó la atención de clubes de Europa y la Roma lo fichó lo fichó a mediados de 2024, convirtiéndose en el primer futbolista de esa nacionalidad en jugar en la Liga Italiana. Allí compartió equipo con dos argentinos como Paulo Dybala y Leandro Paredes.

Saud Abdulhamid
Saud Abdulhamid con la Selección

Saud Abdulhamid con la Selección

Este mes fue especial para él por dos motivos. En primer lugar, se consagró campeón de la Copa de Francia con el Lens, club en el que se encuentra cedido, lo que significó su primer título en el fútbol europeo. La segunda razón tiene que ver con su casamiento y un robo que sufrió mientras celebraba.

Quién es el jugador de Arabia Saudita que vive una insólita situación antes del Mundial 2026

Saud Abdulhamid es una de las figuras de la selección asiática y su presencia será vital para las aspiraciones del equipo en el certamen que comenzará el 11 de junio. Sin embargo, atraviesa una complicación debido a que fue víctima de un robo mientras se casaba.

El futbolista realizó la boda en Amsterdam y fue ahí en donde un grupo de delincuentes asaltó su auto particular. Entre las pertenencias que le sacaron se encontraba el pasaporte, elemento fundamental para viajar con el plantel hacia la Copa del Mundo. El episodio retrasó su incorporación al campamento de entrenamiento del equipo nacional en Estados Unidos y generó incertidumbre sobre su presencia en el torneo. Sin ese documento, nadie pasa migraciones en el país norteamericano.

La Federación Saudita de Fútbol se expresó al respecto y comunicó: “Saud Abdulhamid no pudo viajar hoy a Riad como estaba previsto. Estamos trabajando para emitir la documentación necesaria que permita al jugador sumarse al plantel y manifestó que espera su llegada segura al campamento de la selección nacional".

Saud Abdulhamid
Saud Abdulhamid estará en el próximo Mundial

Saud Abdulhamid estará en el próximo Mundial

Finalmente, tras algunos días de suspenso con respecto a su presencia en el certamen, el futbolista lanzó la frase “Vamos al Mundial” en sus redes sociales. De esta manera, deja claro que pudo resolver el problema rápidamente y estará en la Copa del Mundo.

El defensor viajará directamente a Nueva York para unirse al plantel que realiza amistosos preparatorios frente a Ecuador, Puerto Rico y Senegal antes del debut mundialista. Arabia Saudita integra el Grupo H junto a Uruguay, España y Cabo Verde. El debut será el 15 de junio en Miami frente al seleccionado uruguayo.

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