16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump anunció un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos contó detalles de las conversaciones que mantuvieron los presidentes Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun. "Es un honor haber resuelto 9 guerras, esta será la décima", subrayó.

Por
Donald Trump anunció una tregua entre Líbano e Israel.

Donald Trump anunció una tregua entre Líbano e Israel.

Reuters

Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para implementar un alto al fuego de 10 días que comenzará este mismo jueves. El anuncio fue realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su par libanés, Joseph Aoun.

Estamos evaluando los impactos, señaló la titular del FMI. 
Te puede interesar:

Conflicto en Medio Oriente: el FMI adelanta que la inflación subirá y el crecimiento mundial será más lento

Según detalló Trump en su red Truth Social, ambos líderes acordaron iniciar formalmente la tregua con el objetivo de “lograr la paz entre sus países”. La medida busca descomprimir la creciente tensión tras una serie de enfrentamientos recientes en la zona limítrofe.

donald trump 1

El propio mandatario estadounidense amplió detalles del entendimiento en una serie de publicaciones, en las que destacó el rol de su administración en el proceso diplomático. “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p.m. (hora del Este)”, expresó.

En tal sentido, la máxima autoridad de EEUU reveló que ambas naciones mantuvieron un encuentro reciente en Washington, el primero en 34 años, junto al secretario de Estado, Marco Rubio. En ese marco, aseguró haber instruido al vicepresidente JD Vance, a Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine, para trabajar con Israel y el Líbano con el objetivo de alcanzar una paz duradera. “Ha sido un honor resolver nueve guerras en el mundo, y esta será mi décima, así que hagámoslo”, afirmó.

En un segundo mensaje, Trump adelantó que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para lo que definió como “las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983”. “Ambas partes quieren ver la paz, y creo que eso sucederá rápidamente”, sostuvo.

trump2

El diputado de Hezbollah Hussein Hajj Hassan calificó como un “grave error” la decisión del gobierno libanés de avanzar hacia contactos directos con Israel. “Las negociaciones directas con el enemigo son un grave pecado y un grave error… y no sirven a ningún interés del país”, sostuvo en diálogo con AFP.

Imagen 3
Ataque israelí sobre Tiro, Líbano, horas después del acuerdo de cese al fuego.

Ataque israelí sobre Tiro, Líbano, horas después del acuerdo de cese al fuego.

Además, el legislador instó a Beirut a frenar lo que consideró “una serie de concesiones inútiles” ante Israel y Estados Unidos, en un contexto en el que Washington intenta impulsar negociaciones directas tras semanas de enfrentamientos en la frontera.

La tregua, aunque limitada en el tiempo, aparece como un paso inicial para reducir la violencia en una región marcada por la fragilidad de sus acuerdos y la influencia de múltiples actores con intereses contrapuestos. Su implementación efectiva dependerá, en gran medida, de la adhesión de todas las partes involucradas en el conflicto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y León XIV, enfrentados por la guerra en Medio Oriente.

La Casa Blanca volvió a cruzar al Papa: "Dios estuvo de nuestro lado cuando liberamos Francia de los nazis"

En el video publicado por la embajada de Irán en Tayikistán, Jesús empuja a Donald Trump al Infierno.

Irán respondió a Trump con un video hecho con IA donde Jesús lo golpea y lo envía al infierno

Rafael Grossi es uno de los principales candidatos a Secretario General de la ONU. 

Grossi advirtió al mundo que Irán podría construir 10 bombas de uranio

Los líderes al frente del conflicto de Medio Oriente.

Trump adelantó que retomará el diálogo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz

JD Vance es el católico de mayor rango en el gobierno republicano.

JD Vance defendió a Donald Trump y le dijo al papa León XIV que no se meta con Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos ratificó el respaldo de la gestión de Trump al gobierno de Javier Milei

El embajador de EEUU ratificó el respaldo de la gestión de Trump al gobierno de Milei

Rating Cero

Ximena Capristo contó la verdad sobre Paula Chaves.

Se filtró el comentario de mal gusto que Paula Chaves le hizo a Ximena Capristo y quebró su relación

Agostina Páez aseguró que entraría a la casa más famosa del país.

Agostina Páez aseguró que no le cierra las puertas a Gran Hermano: "Puede pasar"

Luego de Evil Dead: El despertar (2023), Lee Cronin trae de vuelta una de las historias más queridas por los fanáticos del terror: la posesión de la momia.

¿Cumple con las expectativas? Se estrena La posesión de la momia, lo nuevo del universo de El Conjuro

Laurita Fernández no tiene relación con Nicolás Cabré.

Laurita Fernández hizo una fuerte confesión sobre su relación con Cabré: "Es con el único..."

Fer Dente y Pablo Turturiello confirmaron en octubre del 2025.

Fer Dente se separó de Pablo Turturiello tras un año de relación

Se filtraron las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day, mostrando una estética renovada que genera expectativa entre los fans.

Marvel lanzó nuevos posters de Spider-Man: Brand New Day y recuerda a su mejor época

últimas noticias

Ximena Capristo contó la verdad sobre Paula Chaves.

Se filtró el comentario de mal gusto que Paula Chaves le hizo a Ximena Capristo y quebró su relación

Hace 8 minutos
play

Luque se defendió en el juicio por la muerte de Maradona: "Soy inocente"

Hace 23 minutos
Alpha 54 Racing será la representación argentina en Fórmula 4 italiana

Argentina tendrá una representación en la Fórmula 4 Italiana

Hace 27 minutos
play
Estamos evaluando los impactos, señaló la titular del FMI. 

Conflicto en Medio Oriente: el FMI adelanta que la inflación subirá y el crecimiento mundial será más lento

Hace 54 minutos
¿Un fantasma dentro de su casa? La inexplicable experiencia que se viralizó en redes. 

"Creo que hay algo en mi habitación": la espeluznante experiencia con una muñeca con un aterrador secreto

Hace 1 hora