Donald Trump anunció un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano El presidente de Estados Unidos contó detalles de las conversaciones que mantuvieron los presidentes Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun. "Es un honor haber resuelto 9 guerras, esta será la décima", subrayó. Por + Seguir en







Donald Trump anunció una tregua entre Líbano e Israel. Reuters

Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para implementar un alto al fuego de 10 días que comenzará este mismo jueves. El anuncio fue realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su par libanés, Joseph Aoun.

Según detalló Trump en su red Truth Social, ambos líderes acordaron iniciar formalmente la tregua con el objetivo de “lograr la paz entre sus países”. La medida busca descomprimir la creciente tensión tras una serie de enfrentamientos recientes en la zona limítrofe.

donald trump 1 El propio mandatario estadounidense amplió detalles del entendimiento en una serie de publicaciones, en las que destacó el rol de su administración en el proceso diplomático. “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p.m. (hora del Este)”, expresó.

En tal sentido, la máxima autoridad de EEUU reveló que ambas naciones mantuvieron un encuentro reciente en Washington, el primero en 34 años, junto al secretario de Estado, Marco Rubio. En ese marco, aseguró haber instruido al vicepresidente JD Vance, a Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine, para trabajar con Israel y el Líbano con el objetivo de alcanzar una paz duradera. “Ha sido un honor resolver nueve guerras en el mundo, y esta será mi décima, así que hagámoslo”, afirmó.

En un segundo mensaje, Trump adelantó que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para lo que definió como “las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983”. “Ambas partes quieren ver la paz, y creo que eso sucederá rápidamente”, sostuvo.