El nuevo He-Man: como fue la impactante transformación de Nicholas Galitzine para la película estreno La joven señalada como el nuevo interés afectivo del influencer es una streamer y creadora de contenido de nacionalidad chilena Agregar C5N en









Para lograr esa impactante apariencia, Galitzine siguió una preparación extrema basada en entrenamientos intensivos de fuerza, rutinas de combate y ejercicios orientados al aumento de masa muscular. Getty Images

Nicholas Galitzine sorprendió con su transformación física para interpretar a He-Man en la nueva película live-action de Masters of the Universe.

El actor británico realizó un intenso entrenamiento con pesas, combate y manejo de espada, además de seguir una estricta dieta hipercalórica.

Las primeras imágenes del rodaje mostraron a Galitzine con mayor masa muscular y el clásico look rubio del héroe de Eternia.

La película aparece como una de las grandes apuestas de acción y fantasía de Hollywood, mientras el actor busca consolidarse como nueva estrella del género. La nueva adaptación live-action de Masters of the Universe convirtió a Nicholas Galitzine en una de las figuras más comentadas de Hollywood. El actor británico, reconocido hasta ahora por sus papeles en romances y dramas juveniles, asumió el enorme desafío de interpretar a He-Man, uno de los héroes más emblemáticos de la cultura pop de los años 80. Para encarnar al mítico guerrero de Eternia, Galitzine debió atravesar una impactante transformación física que sorprendió tanto a sus seguidores como a los fanáticos históricos de la franquicia.

Con el objetivo de lograr la imponente apariencia del personaje, el actor se sometió a un intenso entrenamiento enfocado en el desarrollo muscular y la resistencia física. Su preparación incluyó sesiones diarias de levantamiento de pesas, rutinas de combate y prácticas con espada, además de una estricta alimentación rica en proteínas y calorías para aumentar considerablemente su masa corporal. El resultado fue una imagen completamente renovada, muy alejada de la figura estilizada que mostraba en sus trabajos anteriores.

nicholas galitzine Para lograr esa impactante apariencia, Galitzine siguió una preparación extrema basada en entrenamientos intensivos de fuerza, rutinas de combate y ejercicios orientados al aumento de masa muscular. Getty Images

Las primeras filtraciones desde el set de filmación generaron un enorme revuelo en redes sociales, especialmente por el cambio de look del actor, quien apareció luciendo el característico cabello rubio de He-Man y una musculatura mucho más marcada. La película promete convertirse en una de las grandes apuestas de acción y fantasía de los próximos años, mientras que Nicholas Galitzine parece encaminado a consolidarse como una nueva estrella del cine blockbuster.

Así fue la increíble transformación de Nicholas Galitzine La nueva película de acción real de Masters of the Universe colocó a Nicholas Galitzine en el centro de todas las miradas tras ser elegido para interpretar al mítico He-Man. El actor británico, que hasta ahora era identificado principalmente con dramas románticos y producciones juveniles, afrontó el desafío más exigente de su carrera con una transformación física que sorprendió a la industria y a los seguidores de la histórica franquicia. El cambio dejó atrás su imagen de galán clásico para dar paso a una versión mucho más robusta y poderosa, acorde al legendario héroe de Eternia.