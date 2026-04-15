15 de abril de 2026 Inicio
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Antes de su viaje a Israel, Javier Milei recibió al presidente de la DAIA

El mandatario se reunió con Mauro Berenstein en la previa de su tercera visita al país de Medio Oriente, en el marco de su alineamiento con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

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Javier Milei junto a Mauro Berenstein.

Javier Milei junto a Mauro Berenstein.

X (@MauroBerenstein)

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada al presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, en la previa de su nuevo viaje a Israel para ratificar su alineamiento ideológico con el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

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En la red social X, Berenstein destacó su encuentro con el jefe de Estado y señaló que expuso las iniciativas de la organización que nuclea a la comunidad judía en Argentina: "Hoy mantuvimos una reunión con el presidente de la Nación Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, donde compartimos los proyectos que impulsamos desde la DAIA".

En tal sentido, le agradeció al Gobierno por su respaldo al país de Medio Oriente. "Agradecimos la presencia del canciller Quirno en la conmemoración del Día del Holocausto y destacamos la firme e inclaudicable postura del Gobierno en apoyo al Estado de Israel", expresó.

Milei Netanyahu
Javier Milei está alineado con Benjamin Netanyahu.

Javier Milei está alineado con Benjamin Netanyahu.

El cónclave se llevó adelante mientras el líder de La Libertad Avanza se prepara para viajar a Israel en el marco de los actos por el Día de la Independencia en ese país, que se desarrollarán del 19 al 22 de abril. Se tratará de su tercera visita desde que asumió como mandatario, luego de las realizadas en febrero de 2024 y en junio de 2025, mientras que consistirá en su 38° viaje al exterior en total.

En este marco, durante su segundo viaje a la nación israelí, Milei anunció ante el Parlamento que la Argentina trasladaría su embajada en Israel a Jerusalén en 2026. La sede diplomática del país sudamericano se encuentra actualmente en la ciudad de Herzliya, en las afueras de Tel Aviv.

Milei se posicionó como un férreo aliado de Israel junto a Estados Unidos, apuntados como sus dos socios principales en materia de política exterior. Además, declaró a Irán como "enemigo" de la Argentina y se definió como "el presidente más sionista del mundo".

Javier Milei y su apoyo a Israel en la guerra con Irán

En un escenario internacional marcado por la escalada de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a fijar una posición sin matices: alineamiento total con Washington y Tel Aviv contra Teherán.

En una entrevista publicada el 6 de abril por el medio español El Debate, el mandatario sostuvo que respalda "total y absolutamente" el accionar de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán, al que acusó de tener una postura incompatible con la convivencia internacional.

"Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel. Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar", afirmó Milei, quien además desestimó las críticas internacionales hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu.

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