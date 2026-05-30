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Dolor, indignación y reclamo: la reacción de los famosos tras el femicidio de Agostina Vega

Los restos de la adolescente cordobesa fueron hallados este sábado en una casona en un descampado y todo apunta a Claudio Barrelier, único imputado en la causa. Entre las figuras opinaron Luciana Salazar, Lali Espósito y Dolores Fonzi y Georgina Barbarossa.

Los famosos reaccionaron en redes ante el femicidio de Agostina Vega.

Los famosos reaccionaron en redes ante el femicidio de Agostina Vega.

Redes sociales

Luego de conocerse el femicidio de Agostina Vega, cuyos restos fueron hallados este sábado en un descampado en las afueras de la ciudad de Córdoba donde estuvo el único detenido en la causa, Claudio Barrelier, muchos famosos se solidarizaron con la familia de la menor de 14 años.

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Una de las actrices que pidió justicia por la joven fue Luciana Salazar, quien mostró su conmoción por el hecho: "Todo un horror. Pobre niña", publicó la modelo.

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Por su parte, Dolores Fonzi subió una historia de Instagram replicando un posteo original de la cuenta @niunamenos. El texto, con fondo negro, dice: "Encontraron asesinada a Agostina. El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente, para pasarnos todos los pueblos hasta que dejen de matarnos. ¡Este 3J nos vemos en las calles!".

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Lali Espósito compartió un posteo de @gelatina con la foto de Agostina Vega y la leyenda: "Fue hallada sin vida. Justicia por Agostina", mostrando empatía con el caso de violencia de género fatal que conmueve a Argentina.

Lali Espósito en redes
Lali Espósito en redes

Lali Espósito en redes

Georgina Barbarossa incluyó capturas de pantalla sobre el caso con el título: "Represión policial en la marcha por Agostina". Dentro del video se lee un zócalo con la palabra "URGENTE" y un subtítulo con el textual: "Bueno, están lanzando balas de goma, están tirando piedras". Sobre esa imagen, la conductora de Telefe agregó unas palabras por su indignación: "Cuántas AGOSTINAS más??? Las mujeres marchan y las reprimen? BASTA BASTA".

Tambián cruzó al fiscal del caso, Raúl Garzón, que aseguró "no hacemos autocrítica" y comentó con la frase "VERGUENZA!!!!!!!! IN CRE I BLE y JUSTICIA PARA AGOSTINA".

Georgina Barbarossa en Instagram

La actriz Verónica Llinás reaccionó con bronca por el relato que dio Garzón en conferencia de prensa: "Una medalla al perro. Dejame de joder….". Las declaraciones del funcionario generaron la reacción inmediata de una periodista, que lo interpeló frente a todos: “Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes, ¿no le parece un poco cínico?”, le enrostró la periodista local Laura Vilches.

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Cómo encontraron el cuerpo de Agostina Vega

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor desenlace: su cuerpo fue hallado sin vida este sábado en un descampado cercano al barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, en las afueras de Córdoba, donde en las últimas horas se habían reforzado los rastrillajes. Los operativos de rastreo y los equipos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en una propiedad abandonada, conocida por los vecinos del barrio como La Casona, antiguamente utilizada para la extracción de cal, en las periferias de capital cordobesa.

Por el femicidio de la menor está detenido Claudio Barrelier, de 34 años, amigo de la familia y conocido de la mamá de la chica, Melisa Heredia, quien la engañó para que fuera a su casa con el objetivo de hacerle un regalo a la madre. Esto sucedió el sábado 23 de mayo, hace una semana, y el detenido fue visto el domingo en este lugar, supuestamente para descartar los restos de la niña.

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