18 de julio de 2026 Inicio
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Así seguirá el clima el fin de semana de la final del Mundial en julio 2026

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada con cambios en las condiciones del tiempo para Buenos Aires, con lluvias, descenso de temperatura y viento. Qué se espera para quienes planean reunirse y festejar en las calles durante el esperado encuentro deportivo.

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Se anticipa tiempo inestable durante el fin de semana de la gran final del Mundial.

Se anticipa tiempo inestable durante el fin de semana de la gran final del Mundial.

  • Cómo estará el tiempo durante las jornadas previas y el día del partido.
  • Qué temperaturas se esperan para quienes planean salir a festejar.
  • Cuándo podrían registrarse lluvias y cambios en las condiciones meteorológicas.
  • Qué pasará con el viento y la temperatura durante el domingo.

Tras una jornada marcada por la alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, el pronóstico anticipa un periodo con tiempo inestable, descenso de la temperatura y posibles lluvias, justo cuando la Selección argentina disputará la disputa por la Copa del Mundo frente a España. Así seguirá el clima el fin de semana de la final del Mundial en julio 2026

El cielo se mantiene nublado y con lluvias aisladas durante el fi de semana en Buenos Aires.
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Será un tramo especial, ya que se disputará un partido que millones de hinchas esperan con entusiasmo. Mientras la albiceleste se prepara para enfrentar al el combinado español en el encuentro decisivo, el clima también se convierte en un factor importante para quienes planean reunirse, salir a festejar o disfrutar del partido al aire libre.

Además, en este tipo de encuentros suelen generarse grandes concentraciones de fanáticos en las principales avenidas de Buenos Aires para alentar y festejar, por lo que el informe meteorológico cobra especial importancia para quienes planean celebrar en la calle y disfrutar del evento en espacios abiertos.

Cómo será el clima del fin de semana de la final del Mundial 2026

La meteoróloga Marina Señuk informó que las tormentas comenzaron a avanzar durante la madrugada sobre distintos sectores de la provincia de Buenos Aires y que, con el correr de las horas, alcanzarían la Ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico mantiene una alerta amarilla por inestabilidad, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros y posibilidad de caída de granizo.

Además, la jornada presenta temperaturas inusualmente elevadas para la época del año. La mínima se ubicó cerca de los 20 °C y la máxima alcanzará los 21 °C, en un contexto de elevada humedad y mal tiempo durante la mañana y mejoras temporarias hacia la tarde. Ante estas condiciones, los especialistas recomiendan evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las lluvias y salir preparados con ropa impermeable y calzado adecuado.

El sábado continuará la inestabilidad, aunque con un marcado cambio en las temperaturas debido al ingreso de viento del sector sur. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, con probabilidad de chaparrones o chaparrones aislados hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 12 °C de mínima y los 17 °C de máxima, reflejando un descenso respecto del viernes.

El domingo, cuando Argentina enfrente a España en la final del Mundial 2026, el pronóstico resulta alentador para quienes planean reunirse a ver el partido. La jornada comenzará con buen tiempo, presencia de sol y ambiente fresco, con una mínima cercana a los 10 °C y una máxima de 15 °C. Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará nuevamente la nubosidad y no se descarta la aparición de lluvias intensas, además de vientos intensos que harán descender aún más la sensación térmica.

Servicio metereologico

Servicio metereologico

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