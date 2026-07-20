Aeroparque: cancelaciones y demoras en vuelos complican el arranque de las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno comenzaron con complicaciones para quienes tenían previsto viajar desde el Aeroparque Jorge Newbery. Este lunes se registraron cancelaciones y demoras en distintos vuelos, con especial impacto en una aerolínea low cost que, según trascendió, habría realizado sobreventa de pasajes y dejó varados a cerca de un centenar de pasajeros.
Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial para explicar las causas de las reprogramaciones ni brindó precisiones sobre la situación que afectó a decenas de viajeros.
Entre los pasajeros perjudicados hubo fuertes reclamos por la falta de respuestas y asistencia. "Salíamos a las 6.10 y nos pasaron el vuelo para las 14 horas del día de mañana. Estábamos volviendo de las vacaciones y tenemos que trabajar mañana al mediodía. Llegábamos a Córdoba a las 9. No nos dieron explicaciones, somos muchos los que estamos demorados", relató a C5N un hombre oriundo de Córdoba cuyo vuelo fue cancelado.
Al ser consultado sobre si la empresa le ofreció algún tipo de compensación, respondió: "Nadie dio la cara. Cuando nos juntamos varios a reclamar, no dieron más la cara y quedamos todos varados, básicamente".
Otra de las pasajeras afectadas también cuestionó la falta de asistencia por parte de la compañía. "Hay familias con niños, bebés. Desde la empresa no te dan ninguna solución. Nunca más", expresó.
Comenzaron las vacaciones de invierno en CABA y la provincia de Buenos Aires
El conflicto se produjo en el inicio del receso escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, dos de las jurisdiccionales que generan un importante movimiento de pasajeros en aeropuertos y terminales de todo el país. También comenzaron las vacaciones en Chaco y Santiago del Estero.
El receso se extenderá hasta el viernes 31 de julio de 2026 en esos distritos, mientras que las clases se reanudarán el lunes 3 de agosto. Debido al inicio de las vacaciones, se esperaba un intenso flujo de viajeros durante toda la jornada, aunque las cancelaciones y demoras registradas en Aeroparque complicaron el comienzo del descanso para cientos de pasajeros.