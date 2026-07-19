19 de julio de 2026 Inicio
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Alerta por tormenta y mucho viento en distintas regiones del país

La Mesopotamia sufrirá especialmente las tormentas, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Buena parte del país bajo la lluvia.

Buena parte del país bajo la lluvia.

Chaco Día por Día

Varias regiones del país se encuentran en alerta amarilla por tormentas y viento de parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los equipos de rescate tuvieron que lidiar con fuertes ráfagas de viento blanco.
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La Mesopotamia sufrirá especialmente las tormentas, y hay aviso amarillo para Misiones, Corrientes, Entre Ríos, noroeste de Santa Fe y sudoeste de Corrientes, que sube a naranja en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, en Entre Ríos; y Bella Vista, Concepción, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Lavalle, Mercedes, San Roque y Sauce, en Corrientes.

Por otro lado, hacia la cordillera de Los Andes, el asunto climático también es algo para atender. En Jujuy y la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta, hay alerta amarilla por viento zonda, que se agrava a naranja en el sudeste jujeño, incluida la capital, al igual que en el centro de Salta y Catamarca.

Mientras tanto, en las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y norte de San Juan, hay aviso naranja por viento, al que se superpone alerta naranja por nevadas en las tres últimas provincias. En el sur sanjuanino y oeste de Mendoza, en tanto, la advertencia por nevada es amarilla.

Una jornada de domingo con varias alertas.

Una jornada de domingo con varias alertas.

El SMN anticipa una jornada húmeda, fresca y lluviosa, con una temperatura entre 9° y 15°, con precipitaciones durante la mañana que amainarían hacia la tarde, con fuertes ráfagas de viento del sudeste.

Luego, la semana comienza nublada y húmeda, con algunas precipitaciones el lunes y el mercurio bajo en los termómetros, mientras que el sol se dejaría ver recién hacia el fin de semana.

Se viene una semana gris en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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