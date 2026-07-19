19 de julio de 2026 Inicio
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Así comienza el clima en la semana que coincide con varias vacaciones de invierno

Las familias que viajen o realicen actividades durante el receso escolar deberán seguir de cerca la evolución del tiempo.

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Con la llegada de las vacaciones de invierno

Con la llegada de las vacaciones de invierno, conocé como va a estar el clima en el arranque de la semana.

  • La última semana tuvo temperaturas inusuales para esta época del año.
  • El inicio de las vacaciones de invierno llegará con un cambio en las condiciones del tiempo.
  • La semana comenzará con jornadas marcadas por la humedad y la inestabilidad.
  • Hacia la segunda mitad de la semana se espera una mejora en el pronóstico.

La última semana dejó condiciones poco habituales para esta época del año en buena parte del país. Lejos del frío intenso que se vivió con la ola polar de los primeros días de este mes, varias jornadas estuvieron marcadas por temperaturas templadas y tardes agradables, un escenario que sorprendió a quienes esperaban un descenso más pronunciado de los registros térmicos.

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Ese comportamiento atípico permitió disfrutar de días con mayor estabilidad y valores por encima de lo normal para julio, aunque también dejó una mayor presencia de humedad en distintos momentos. De esta manera, el invierno mostró una faceta inusual antes del comienzo de una nueva semana que tendrá características diferentes.

Se vienen las vacaciones de invierno en varias provincias.

Se vienen las vacaciones de invierno en varias provincias.

Ahora, el foco está puesto en los próximos días, que coincidirán con el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias. Para muchas familias que aprovecharán el receso escolar para realizar actividades o viajar, las condiciones meteorológicas serán un aspecto clave a tener en cuenta.

Cómo es el clima en el inicio de las vacaciones de invierno

El comienzo de las vacaciones de invierno en varias provincias estará acompañado por un panorama meteorológico inestable. El lunes arrancará con cielo completamente cubierto, ambiente húmedo y presencia de neblina, además de una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 14, en una jornada que marcará el inicio del receso escolar para miles de familias.

El martes llegará una mejora temporaria en las condiciones del tiempo. El cielo estará parcialmente nublado, la mínima descenderá hasta los 7 grados y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 14, ofreciendo un respiro antes de un nuevo cambio. Para el miércoles regresarán la humedad y la inestabilidad, con temperaturas acordes a la época, de entre 8 y 14 grados.

El pronóstico del tiempo para el arranque de la semana.

El pronóstico del tiempo para el arranque de la semana.

Recién el jueves comenzará a consolidarse una mejora, con una mínima de 9 grados y una máxima de 17. De concretarse este pronóstico, la segunda mitad de la semana ofrecerá condiciones más favorables para quienes aprovechen las vacaciones de invierno para realizar actividades al aire libre o emprender viajes.

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