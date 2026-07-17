17 de julio de 2026 Inicio
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Fuertes lluvias, ráfagas de viento y granizo: los videos de las tormentas en el AMBA

Las grabaciones de los vecinos bonaerenses en distintos redes sociales dan cuenta de la magnitud del fenómeno, que ya se siente en la Ciudad de Buenos Aires.

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Se espera que las lluvias se mantengan durante el fin de semana.

Se espera que las lluvias se mantengan durante el fin de semana.

Tras el alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas, con ráfagas de viento y caída de granizo ya se hacen sentir en distintas localidad de Buenos Aires y varias provincias.

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Se espera que las fuertes lluvias que arribaron las primeras horas del día se mantengan durante el fin de semana.

Las alertas del SMN por las lluvias intensas, con fuertes ráfagas de viento y caída de granizo, alcanzó a las localidades de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverria, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingo, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Pte Perón, Quilmes y San Vicente.

Los vecinos bonaerense publicaron distintos videos en redes sociales que dan cuenta de la magnitud de las tormentas, que continúan acercándose a la Ciudad de Buenos Aires.

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Desde temprano, las fuertes tormentas también golpearon fuerte a la zona norte de la provincia, particularmente a los partidos de General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Exaltación de la Cruz, San Miguel del Monte, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

Santa Fe, Buenos Aires, y Entre Ríos están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Mientras que en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa están bajo alerta vientos del sector norte con velocidades entre 25 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

En el caso de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén están bajo alerta naranja por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad.

Por último, para Chubut y Santa Cruz rige una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

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