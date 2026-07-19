19 de julio de 2026 Inicio
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Histórico temporal de nieve en Mendoza: Gendarmería rescató a 30 atrapados en plena cordillera

El temporal dejó más de tres metros de nieve en la alta montaña mendocina y obligó a desplegar un operativo de emergencia en la Ruta 7. Vehículos oruga trabajaron en la zona para rescatar a los turistas varados.

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Los equipos de rescate tuvieron que lidiar con fuertes ráfagas de viento blanco.

Los equipos de rescate tuvieron que lidiar con fuertes ráfagas de viento blanco.

Un histórico temporal de nieve paralizó la alta montaña mendocina con acumulaciones que superaron los tres metros y ráfagas de viento blanco que bloquearon la Ruta Nacional 7. Desde el viernes, Gendarmería Nacional desplegó un operativo de emergencia, utilizando vehículos oruga para llegar hasta turistas y pobladores varados en plena cordillera.

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Gracias a estas maniobras de rescate de Gendarmería junto al Escuadrón 27 “Uspallata” y el Grupo Especial de Alta Montaña, ya fueron evacuadas 30 personas que habían quedado atrapadas por la intensidad de la tormenta. Las brigadas debieron enfrentar fuertes ráfagas de viento blanco y altos mantos de nieve.

Debido al temporal, se desplegó un vehículo técnico especializado Hägglunds de tracción oruga doble adaptado para bajas temperaturas, para poder llegar a las personas varadas en zonas de difícil acceso.

El operativo de mayor despliegue se desarrolló en Puente del Inca, a 190 kilómetros de la ciudad de Mendoza, donde fueron auxiliadas doce personas. En Horcones se logró evacuar a cinco, en Penitentes a cuatro y en Las Cuevas a otras dos. A estas acciones se sumaron las tareas de la semana pasada, cuando el mismo grupo especializado de Gendarmería localizó con éxito a cuatro andinistas en las cercanías del Cerro Penitentes, a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional 7.

Todos los evacuados, entre ellos turistas y vecinos de la zona, fueron trasladados de manera segura a Uspallata, donde recibieron atención médica preventiva. En total ya son treinta las personas rescatadas desde que arrancaron las tormentas el miércoles.

Como el temporal fue calificado como histórico y el pronóstico anuncia más nieve y viento hasta fin de mes, la gobernación pidió extremar cuidados y evitar circular por la cordillera. Los responsables de los operativos remarcaron la peligrosidad actual y confirmaron que las fuerzas de seguridad seguirán en alerta en los refugios de frontera.

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