Histórico temporal de nieve en Mendoza: Gendarmería rescató a 30 atrapados en plena cordillera

Un histórico temporal de nieve paralizó la alta montaña mendocina con acumulaciones que superaron los tres metros y ráfagas de viento blanco que bloquearon la Ruta Nacional 7. Desde el viernes, Gendarmería Nacional desplegó un operativo de emergencia, utilizando vehículos oruga para llegar hasta turistas y pobladores varados en plena cordillera.
Gracias a estas maniobras de rescate de Gendarmería junto al Escuadrón 27 “Uspallata” y el Grupo Especial de Alta Montaña, ya fueron evacuadas 30 personas que habían quedado atrapadas por la intensidad de la tormenta. Las brigadas debieron enfrentar fuertes ráfagas de viento blanco y altos mantos de nieve.
Debido al temporal, se desplegó un vehículo técnico especializado Hägglunds de tracción oruga doble adaptado para bajas temperaturas, para poder llegar a las personas varadas en zonas de difícil acceso.
El operativo de mayor despliegue se desarrolló en Puente del Inca, a 190 kilómetros de la ciudad de Mendoza, donde fueron auxiliadas doce personas. En Horcones se logró evacuar a cinco, en Penitentes a cuatro y en Las Cuevas a otras dos. A estas acciones se sumaron las tareas de la semana pasada, cuando el mismo grupo especializado de Gendarmería localizó con éxito a cuatro andinistas en las cercanías del Cerro Penitentes, a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional 7.
Todos los evacuados, entre ellos turistas y vecinos de la zona, fueron trasladados de manera segura a Uspallata, donde recibieron atención médica preventiva. En total ya son treinta las personas rescatadas desde que arrancaron las tormentas el miércoles.
Como el temporal fue calificado como histórico y el pronóstico anuncia más nieve y viento hasta fin de mes, la gobernación pidió extremar cuidados y evitar circular por la cordillera. Los responsables de los operativos remarcaron la peligrosidad actual y confirmaron que las fuerzas de seguridad seguirán en alerta en los refugios de frontera.