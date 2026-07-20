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Quién ganó la pelea por el rating en la final de Argentina en el Mundial 2026

Una señal se impuso con amplitud en la medición más esperada del año futbolístico. El acceso gratuito y la baja latencia fueron factores decisivos para que millones eligieran la misma pantalla.

La emisora había sido la más elegida durante toda la Copa del Mundo y repitió ese liderazgo en el cierre del torneo.

La emisora había sido la más elegida durante toda la Copa del Mundo y repitió ese liderazgo en el cierre del torneo.

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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo fue el partido más visto del año, sino que también desató una batalla de ratings que tuvo un ganador claro. Telefe se impuso con autoridad al superar los 38 puntos de rating durante toda la transmisión, consolidándose como la señal más elegida por los argentinos para seguir el partido que se disputó este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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España venció a la Selección por 1-0 en tiempo extra, con un gol en el alargue que le dio el título al equipo dirigido por Luis de la Fuente. Argentina disputó su séptima final mundialista y tuvo ocasiones aisladas, pero no logró cambiar el rumbo de un partido de dominio mayoritariamente español durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo adicional.

La pelea del rating en la final de Argentina y España en el Mundial 2026

Telefe lideró la medición con más de 38 puntos de rating a lo largo de todo el encuentro. Se estima que más de 31 millones de personas siguieron la definición por la señal de aire, que contó con el relato de Pablo Giralt. La emisora había sido la más elegida durante toda la Copa del Mundo y repitió ese liderazgo en el cierre del torneo, consolidándose como la gran ganadora de la temporada en términos de audiencia.

El segundo lugar quedó para TyC Sports, con un piso de 12.8 puntos de rating sostenido a lo largo de todo el partido. La señal de cable se ubicó como la principal alternativa para quienes prefirieron el cable por sobre la televisión abierta y mantuvo una audiencia estable desde el inicio hasta el pitazo final.

Más atrás, DSports y la TV Pública compartieron el tercer escalón con 4.1 puntos cada uno. El delay en la señal fue un factor clave en la elección del canal por parte del público. En ese sentido, Telefe sacó ventaja sobre sus competidores precisamente porque los espectadores buscaron seguir el partido con el menor desfase posible, algo que la televisión abierta garantiza mejor que el cable o las plataformas.

Una porción menor de la audiencia prefirió sintonizar Disney+ para ver la final, motivada por el relato de Mariano Closs o por razones de cábala personal, aunque los números de la plataforma quedaron lejos de los de la televisión tradicional.

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