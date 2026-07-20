Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de julio

El oficial minorista opera a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación y mantiene la estabilidad del primer semestre.

El dólar oficial se sigue moviendo en torno a los $1.500.

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación , una semana que cerró con una ligera alza .

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de julio

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

La divisa estadounidense cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500.

El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.478.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.950.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.570,70, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.519,39.