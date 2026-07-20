20 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este martes 21 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 21 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

Las exportaciones totales ascendieron a u$s9.055 millones.
Te puede interesar:

El superávit comercial alcanzó los u$s2.194 millones en junio

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este martes con DNI terminado en 8.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizado en 8.

Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este martes con DNI culminado en 6.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.

Progresar

Los titulares que cuenten con El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) podrán cobrar sus haberes este martes con DNI terminados en 4 y 5.

Noticias relacionadas

El Indec informó cómo variaron los salarios en mayo.

Los salarios registrados cayeron en ocho de lo últimos nueve meses

El consumo de carne vacuna cayó un 11% en el primer semestre del año

El consumo de carne vacuna cayó un 11% en el primer semestre del año

El dólar oficial se sigue moviendo en torno a los $1.500.

El dólar oficial anotó su cuarta subida consecutiva

ARCA otorgó un nuevo plazo especial para el cumplimiento de obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias.

ARCA volvió a extender el plazo para la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, Progresar, este lunes 20 de julio

¿Cuáles son escalas deben tener en cuenta los monotributistas que reciben SUAF?

Qué escalas deben tener en cuenta los monotributistas que reciben SUAF de ANSES

Rating Cero

La actriz reconoció la entrega del astro del fútbol argentino.

Las emocionantes palabras que Dalma Maradona le dedicó a Messi tras la final del Mundial 2026

El presentador se refirió a los cambios de la FIFA en el último partido de la competencia ecuménica.

Mario Pergolini se mostró enojado y reveló lo que menos le gustó de la final del Mundial 2026: "Ojalá lo prohíban"

Salió una de las más confiables encuestas.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 20 de julio, según la encuesta más exacta de todas

La pareja de Enzo Fernández reaccionó tras el partido de la Selección.

El mensaje emotivo de Valu Cervantes tras la final de Argentina contra España

La emisora había sido la más elegida durante toda la Copa del Mundo y repitió ese liderazgo en el cierre del torneo.

Quién ganó la pelea por el rating en la final de Argentina en el Mundial 2026

Entrevistó a premios Nobel, jefes de Estado y figuras de la cultura mundial.

Profundo dolor: murió un reconocido profesional que hizo historia en el periodismo

últimas noticias

Milei junto a Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente.

Milei prepara su viaje a Brasil para apoyar la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro

Hace 40 minutos
En total resultaron heridas 43 personas.

Misiones: chocó un micro que transportaba turistas a las Cataratas del Iguazú y hay más de 40 heridos

Hace 42 minutos
Daniel Ortega lleva 19 años en el poder.

Daniel Ortega canceló la vía electoral en Nicaragua: "Aquí no volverá a haber elecciones"

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 21 de julio.

Horóscopo de hoy, martes 21 de julio

Hace 1 hora
Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.

"Lágrimas de ingleses piratas": Victoria Villarruel cruzó en redes sociales a un usuario británico que atacó a la Selección

Hace 1 hora