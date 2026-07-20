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Mario Pergolini se mostró enojado y reveló lo que menos le gustó de la final del Mundial 2026: "Ojalá lo prohíban"

Una inesperada reacción tras el evento desató un intenso debate que sigue generando repercusiones dentro y fuera del fútbol.

El presentador se refirió a los cambios de la FIFA en el último partido de la competencia ecuménica.

El presentador se refirió a los cambios de la FIFA en el último partido de la competencia ecuménica.

La histórica final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo dejó repercusiones deportivas, sino también un intenso debate por la decisión de la FIFA de incorporar, por primera vez en una final mundialista, un show musical de entretiempo al estilo del Super Bowl. Uno de los que reaccionó con mayor dureza fue Mario Pergolini, quien utilizó sus redes sociales para expresar un rechazo absoluto a esta innovación impulsada por el organismo que preside Gianni Infantino.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
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La publicación del conductor rápidamente se viralizó y abrió una discusión entre quienes consideran que el espectáculo enriquece el evento y quienes creen que modifica la esencia tradicional del fútbol. En una historia de Instagram, el exconductor de CQC fue categórico y no dejó lugar para interpretaciones.

"Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks. Y más si están Shakira y Coldplay", escribió durante el desarrollo del encuentro.

La declaración textual se convirtió en una de las publicaciones más comentadas de la jornada y generó miles de reacciones tanto de usuarios que compartieron su postura como de quienes defendieron la apuesta de la FIFA por ofrecer un espectáculo global que combine deporte y entretenimiento.

El crudo mensaje del conductor contra la organización de la Copa.

El crudo mensaje del conductor contra la organización de la Copa.

El mensaje de Pergolini también puso el foco sobre los llamados cooling breaks, las pausas para hidratación que comenzaron a utilizarse en torneos disputados bajo temperaturas extremas y que, en esta Copa del Mundo, volvieron a ser motivo de discusión entre hinchas y especialistas.

Para el conductor, tanto esas interrupciones como el show musical rompen el ritmo natural del fútbol y representan una influencia creciente del modelo estadounidense sobre el deporte más popular del planeta. Su postura coincidió con la de numerosos aficionados que manifestaron críticas similares en redes sociales durante la transmisión del partido.

Mientras tanto, desde la FIFA defendieron el formato como una propuesta histórica destinada a ampliar el alcance global del torneo. El organismo recordó que el espectáculo fue organizado junto a Global Citizen con un objetivo solidario: recaudar fondos para programas internacionales de educación y desarrollo infantil, además de atraer nuevas audiencias al fútbol.

El show del entretiempo con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira

La gran novedad de la final fue el primer espectáculo oficial de entretiempo en una Copa del Mundo, una producción que reunió a Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, el director Gustavo Dudamel, el PS22 Chorus, los Muppets y la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay. Según informó la FIFA, el show tuvo una duración artística cercana a los 11 minutos y fue concebido como una celebración del fútbol, la música y la diversidad cultural, además de servir como plataforma para recaudar fondos destinados a proyectos educativos en todo el mundo.

Entre los momentos más destacados estuvieron la aparición de Madonna, presentada junto a Ronaldo Nazário y Ronaldinho, la interpretación de Dynamite por parte de BTS, la versión acústica de Everything Hallelujah interpretada por Justin Bieber y el cierre protagonizado por Shakira junto a Burna Boy con Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. Todo el espectáculo fue diseñado para combinar música, entretenimiento y mensajes de integración, siguiendo un formato muy similar al tradicional show del Super Bowl estadounidense.

Aunque inicialmente se había anunciado que el espectáculo no modificaría significativamente el descanso reglamentario, distintos reportes posteriores indicaron que, sumando el montaje y desmontaje del escenario, el intervalo se extendió sensiblemente respecto de un entretiempo habitual, otro aspecto que alimentó las críticas de parte de periodistas, exfutbolistas e hinchas.

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