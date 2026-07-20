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La Selección argentina regresa al país este lunes: a qué hora llega el vuelo y lo que hay que saber

La AFA confirmó que el arribo será cerca de las 17, aunque no volverá el plantel completo dado a que varios jugadores comenzarán sus vacaciones o se reincorporarán a sus clubes.

- 20 de julio 2026 - 07:36
La Selección argentina regresa al país este lunes: qué se sabe de las celebraciones

La Selección argentina regresa al país este lunes: qué se sabe de las celebraciones

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La Selección argentina regresará este lunes al país luego de caer ante España en la final del Mundial 2026. Después de permanecer en Nueva York tras el partido , una parte de la delegación emprenderá el vuelo hacia Buenos Aires y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 18.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que el retorno no incluirá a todo el plantel. Varios de los futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia los países donde militan para reincorporarse a sus clubes o empezar sus vacaciones en distintos puntos turísticos, mientras que el grupo que viajará a la Argentina estará integrado por algunos jugadores, el cuerpo técnico y miembros del staff.

Según trascendió, los jugadores serán recibidos con un “¡¡Gracias!!” de 150 metros pintado sobre el pasto de la pista de aterrizaje. Además, se especula que miles de hinchas coparán las inmediaciones para recibir a la delegación. Desde las primeras horas de la jornada comenzó a desplegarse un fuerte operativo en la zona del aeropuerto. Ante esa situación, recomiendan salir con tiempo a quienes tengan que tomar un vuelo.

Con el regreso escalonado de la delegación, este lunes no habrá una caravana ni un recibimiento masivo en Ezeiza. Sin embargo, todavía no está definido cómo ni dónde se realizará la celebración con los hinchas para reconocer a un plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y volvió a disputar una final del mundo.

Quiénes son los jugadores de la Selección argentina que volverían al país

Aunque la AFA no difundió un listado oficial de los futbolistas que regresarían al país este lunes, el comunicado publicado el domingo por la noche permitiría inferir que Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, los únicos dos convocados que actualmente militan en el fútbol argentino, estarían entre los pasajeros del vuelo de regreso. A ellos podrían sumarse Nicolás Otamendi, reciente incorporación de River, además de Nicolás Tagliafico y Thiago Almada, quienes también tendrían previsto volver a la Argentina.

La selección de España llegó a Madrid y se prepara para una gran fiesta

La selección de España regresó este lunes a Madrid tras conquistar su segunda Copa del Mundo y se prepara para ser recibida por una multitud. Los campeones participarán desde las 18 (hora de España) de un gran festejo en el Palacio de Comunicaciones, donde compartirán la consagración con el público y habrá shows musicales de Barce, Álex Martini, Arde Bogotá, Ana Mena y DJ Pawly.

Mega operativo en Ezeiza por la llegada de la Selección

Qué pasará con el feriado anunciado por el Gobierno

El presidente Javier Milei anunció el domingo que el Gobierno decretará un feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico elijan para ese encuentro con la gente. Aunque la AFA aún no confirmó la fecha, se estima que los festejos podrían realizarse este martes, una vez que la mayor parte de la delegación se encuentre en el país.

El comunicado completo de la AFA

A través de un comunicado oficial, la AFA agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo y destacó que el apoyo de los argentinos fue determinante para que el seleccionado alcanzara una nueva final.

"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final", señaló la entidad.

Además, remarcó que "el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos". En esa línea, sostuvo que "cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar".

La AFA también reconoció que el objetivo deportivo no pudo cumplirse, aunque resaltó que el vínculo entre el equipo y los hinchas permanece intacto. "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", afirmó.

Respecto del operativo de regreso, el comunicado confirmó que "algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso". Asimismo, precisó que "una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17".

Por último, la entidad cerró el mensaje con un agradecimiento a los simpatizantes: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

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