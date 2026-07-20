La Selección argentina regresa al país este lunes: a qué hora llega el vuelo y lo que hay que saber

El comunicado completo de la AFA

A través de un comunicado oficial, la AFA agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo y destacó que el apoyo de los argentinos fue determinante para que el seleccionado alcanzara una nueva final.

"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final", señaló la entidad.

Además, remarcó que "el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos". En esa línea, sostuvo que "cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar".

La AFA también reconoció que el objetivo deportivo no pudo cumplirse, aunque resaltó que el vínculo entre el equipo y los hinchas permanece intacto. "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", afirmó.

Respecto del operativo de regreso, el comunicado confirmó que "algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso". Asimismo, precisó que "una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17".

Por último, la entidad cerró el mensaje con un agradecimiento a los simpatizantes: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".