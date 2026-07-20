Quién se va de Gran Hermano este lunes 20 de julio, según la encuesta más exacta de todas Los sondeos virtuales de los perfiles especializados en las redes sociales marcan una tendencia irreversible de cara a la esperada gala. Agregar C5N en









Salió una de las más confiables encuestas.

La expectativa es total entre los seguidores de Gran Hermano ante una inminente gala de eliminación este lunes 20 de julio. Con las redes sociales y los debates televisivos al rojo vivo, los fanáticos del programa no paran de especular sobre el destino de la competencia, basándose en las encuestas virtuales que ya marcan una clara tendencia.

Esta nueva gala promete sacudir por completo la convivencia y las estrategias de los hermanitos dentro de la casa. Luego de una intensa ronda de nominaciones en el confesionario y de las salvaciones de los líderes, media docena de participantes quedaron en la cuerda floja, enfrentando la decisión final de los espectadores bajo la modalidad de voto negativo.

La placa definitiva de nominados para abandonar el juego quedó conformada por Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián "Cola" Almeida, Solange "Sol" Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen. Todos ellos se encuentran en una de las instancias más críticas del ciclo, donde el público tendrá la última palabra para determinar quién debe armar las valijas y cruzar la puerta de salida.

La encuesta que anticipa quién se va de Gran Hermano este 20 de julio Como ocurre habitualmente antes de cada gala de eliminación, las encuestas realizadas por perfiles especializados en el reality show de Telefe comenzaron a reflejar las preferencias del público. Uno de los sondeos virtuales con mayor repercusión en las redes sociales es el elaborado por la cuenta GH Encuestas en la plataforma X, cuyos resultados parciales ya exponen una diferencia considerable entre los participantes que quedaron en la cuerda floja.

De acuerdo con los números difundidos en las últimas horas en las redes sociales, la participante que corre un serio riesgo de abandonar el juego es Solange "Sol" Abraham, quien lidera de manera clara la intención de voto negativo con un contundente 41%. Un escalón más abajo aparece Emanuel Di Gioia, con el 25,7%, consolidándose como el segundo jugador que acumula mayor cantidad de cuestionamientos y rechazo por parte de la audiencia en esta placa.

A pesar de que estas mediciones carecen de validez oficial y no representan el cómputo final de la producción televisiva, históricamente se han consolidado como un termómetro muy preciso para anticipar tendencias y descifrar los posibles desenlaces dentro de la competencia. La amplia brecha observada en el relevamiento posiciona a la joven como la principal candidata a despedirse del certamen en la emisión de esta noche. No obstante, la distancia matemática con el resto de los hermanitos nominados podría experimentar modificaciones de último momento debido al fuerte activismo de los clubes de fans y las agresivas campañas de votación masiva. De esta manera, el veredicto definitivo permanecerá abierto y lleno de suspenso hasta que el conductor Santiago del Moro abra el sobre con el resultado oficial de la escribana durante la transmisión en vivo del programa.