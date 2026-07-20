20 de julio de 2026 Inicio
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Condenaron a cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa

El exsocio de Joaquín "El Chapo" Guzmán recibió la pena máxima y una sanción económica de u$s15 mil millones en Nueva York, tras haberse declarado culpable por diversos delitos y violaciones a la ley de crimen organizado.

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Ismael El Mayo Zambada

Ismael "El Mayo" Zambada, condenado a cadena perpetua a los 76 años.

El cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, fue condenado a cadena perpetua por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, debido a su prolongada responsabilidad al frente del grupo criminal.

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El juez federal Brian M. Cogan dictó la sentencia a casi dos años del arresto del líder narcotraficante, quien también deberá pagar una multa de u$s15 mil millones a las autoridades estadounidenses. Esta cifra supera la sanción monetaria impuesta a su exsocio, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El hombre, de 76 años, se declaró culpable en agosto de 2025 por diversos delitos y violaciones a la ley de crimen organizado. Con esta decisión estratégica, el sistema judicial evitó un juicio penal largo y costoso contra el jefe narco.

Durante su última aparición en la sala, el capo asumió los cargos de manera pública mediante la lectura de una carta. En su declaración textual, Zambada expresó: "No estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad".

El abogado del "Mayo" Zambada pidió asistencia médica para el sentenciado

Frank A. Pérez, representante legal del narcotraficante, envió un memorándum a la corte con el objetivo de lograr el traslado de su cliente a una prisión federal con infraestructura clínica. El texto argumenta severos problemas físicos y mentales del condenado.

El magistrado Cogan aceptó la petición para recomendar al Buró Federal de Prisiones el ingreso del mexicano a un centro especializado. Entre las opciones sugeridas figuran los complejos de Butner en Carolina del Norte, Rochester en Minnesota o Springfield en Missouri.

La defensa aclaró que esta solicitud no busca un trato preferencial ni la reclusión en una cárcel de baja seguridad, sino garantizar condiciones de salud óptimas. Esta maniobra intenta sortear el traslado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

Al margen de las cuestiones médicas, el equipo legal marcó diferencias con la postura desafiante de Joaquín Guzmán, y recordó el contexto del arresto de Zambada. Según el documento oficial, una falsa mediación política sirvió como trampa para secuestrarlo el 25 de julio de 2024 y entregarlo contra su voluntad.

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