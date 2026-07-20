20 de julio de 2026 Inicio
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Megaoperativo de seguridad en Ezeiza por el regreso de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026

La provincia de Buenos Aires desplegó a una alta cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense a la altura del predio de la AFA, lo que generó grandes demoras sobre la autopista Ricchieri. La delegación, que no contará con la totalidad del plantel, arribará al país alrededor de las 18:30.

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Las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza amanecieron este lunes con un importante operativo de seguridad de cara a la llegada de la Selección argentina, que regresará al país luego de perder la final del Mundial 2026 frente a España.

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El dispositivo fue coordinado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires ante la posibilidad de que miles de hinchas intenten acercarse al aeropuerto para recibir al plantel. Para el operativo fueron destinados más de 2.000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad.

El vuelo que traslada a la delegación tiene previsto aterrizar cerca de las 18, aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que no regresarán todos los integrantes del plantel. Según trascendió, la mayoría de los futbolistas que militan en clubes europeos permanecerán en el exterior para reincorporarse a sus equipos o tomarse unos días de vacaciones, al igual que Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes tampoco integrarían el vuelo de este lunes.

El regreso de la Selección argentina al país: cómo es el operativo de Seguridad

Con el objetivo de evitar escenas de desborde como las registradas durante los festejos por la obtención del Mundial de Qatar 2022, las autoridades descartaron un traslado terrestre con una extensa caravana por la Autopista Riccheri.

En cambio, el plan contempla que los futbolistas y el cuerpo técnico sean trasladados por vía aérea desde el aeropuerto mediante helicópteros hacia un destino que se mantiene bajo reserva por cuestiones operativas y de seguridad.

Por el momento tampoco existe una definición sobre un eventual festejo con los hinchas. La organización de cualquier celebración dependerá de la decisión que adopten los jugadores junto a las autoridades de la AFA una vez finalizado el viaje de regreso.

Mientras tanto, el Gobierno nacional ratificó que puso a disposición la Casa Rosada para una eventual celebración y sostuvo que, si la Selección decide realizar un encuentro con los simpatizantes en los próximos días, se podría decretar un feriado nacional para facilitar la participación de los hinchas. Hasta el momento, sin embargo, no hay confirmación oficial sobre la fecha, el lugar ni la modalidad de un posible festejo.

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