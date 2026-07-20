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Las emocionantes palabras que Dalma Maradona le dedicó a Messi tras la final del Mundial 2026

La hija del Diez publicó un sentido reconocimiento que rápidamente conmovió a los hinchas.

La actriz reconoció la entrega del astro del fútbol argentino.

La actriz reconoció la entrega del astro del fútbol argentino.

La derrota de la Selección argentina por 1-0 frente a España en la final de la Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium, dejó una profunda tristeza entre los hinchas argentinos. Una de las imágenes que más conmovió fue la de Lionel Messi llorando luego de recibir la medalla del subcampeón. En medio de ese clima de dolor, Dalma Maradona publicó un emotivo mensaje.

Anto y Mesi en la final de Qatar 2022 donde Argentina obtuvo su tercer campeonato mundial.
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En sus historias de Instagram, la hija de Diego respaldó al capitán argentino, en lo que muchos interpretaron como un reconocimiento al legado que construyó con la camiseta nacional. La publicación de Dalma se viralizó en cuestión de minutos por la fuerza de sus palabras y por el momento elegido.

Junto a una fotografía de Messi visiblemente emocionado tras el pitazo final, escribió: "Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final". Luego completó el homenaje con otra frase que generó miles de reacciones en redes sociales: "Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo". Las declaraciones fueron replicadas por numerosos usuarios, periodistas y fanáticos que coincidieron en destacar el compromiso del rosarino durante toda su carrera con la Selección.

La hija del máximo ídolo del fútbol argentino no limitó su reconocimiento únicamente al capitán. También publicó un mensaje destinado a todo el plantel y al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, destacando el esfuerzo colectivo realizado durante todo el torneo.

"Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final", expresó Dalma, en un texto que fue interpretado como un homenaje al trabajo silencioso de todo el grupo que llevó nuevamente a Argentina hasta una final mundialista.

Una de las historias que posteó Dalma en su Instagram para apoyar a Messi.

Una de las historias que posteó Dalma en su Instagram para apoyar a Messi.

Además, Dalma recordó otro de los gestos que más repercusión tuvo durante el campeonato: la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas realizada por la Selección en el partido frente a Inglaterra, un episodio que también recibió un fuerte respaldo en las redes sociales.

El posteo de Messi tras la final del Mundial 2026

Horas después de la derrota ante España, Lionel Messi rompió el silencio mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. El capitán eligió una imagen en la que aparece llorando frente al público argentino con la medalla de plata, acompañándola con un extenso mensaje cargado de emoción. Su primera reflexión fue la que más repercusión generó: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", una frase que rápidamente se convirtió en tendencia mundial y fue replicada por medios deportivos de todo el planeta.

En el mismo texto, Messi también invitó a valorar el recorrido realizado por el seleccionado nacional durante los últimos años. "También me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", escribió el rosarino, resaltando la fortaleza y la continuidad competitiva del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

El capitán argentino también aprovechó la publicación para agradecer el respaldo permanente de los hinchas durante toda la competencia. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó Messi, en un mensaje que acumuló millones de interacciones en pocas horas y recibió respuestas de futbolistas, exjugadores, clubes y figuras internacionales del deporte.

El posteo de Lio tras la final contra España.

El posteo de Lio tras la final contra España.

Finalmente, el campeón del mundo en Qatar 2022 cerró su publicación con un gesto deportivo hacia el nuevo monarca del fútbol mundial: "También quiero felicitar a España por el campeonato". Aunque evitó confirmar si continuará jugando con la Selección Argentina, sus palabras dejaron entrever la enorme carga emocional del momento y alimentaron las especulaciones sobre el cierre de una era histórica para el fútbol argentino.

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