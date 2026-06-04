4 de junio de 2026 Inicio
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Drástico cambio del pronóstico en Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias y actividad eléctrica

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires amaneció con lloviznas aisladas, pero con mucha humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán por arriba de los 15 grados y el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el mal tiempo llegó para quedarse de cara al fin de semana.

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Varias provincias de Argentina están bajo alerta por lluvias. 

Varias provincias de Argentina están bajo alerta por lluvias. 

Télam

Se terminó el bloqueo atmosférico y las condiciones que hacían que se mantuviera la estabilidad en el centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvia para Buenos Aires y otras cinco provincias de Argentina. El mal tiempo se mantendrá de cara al fin de semana.

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El SMN confirmó que las provincias bajo alerta por lluvias persistentes son Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

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En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la jornada se presenta con abundante nubosidad y una probabilidad de precipitaciones aisladas de entre el 10% y el 40% durante la mañana, que en algunas zonas de la ciudad se comenzaron a registrar cerca de las 7 de la mañana.

Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado a cubierto, aunque con una drástica disminución en las chances de lluvia, acompañadas por temperaturas que oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 18°.

El viernes 5 ofrecerá una jornada con cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia a lo largo de todo el día. Las condiciones térmicas serán amigables, registrando una temperatura mínima de 14° y una máxima que alcanzará los 19° hacia la tarde, consolidándose como el día más cálido de la semana.

CABA 4-6-26

Sin embargo, el panorama cambiará radicalmente de cara al fin de semana, con el reingreso de condiciones inestables. El sábado 6, si bien comenzará con cielo cubierto pero sin lluvias, desmejorará notablemente hacia la tarde y la noche. Se prevé el desarrollo de chaparrones y lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, bajo marcas térmicas de 14° de mínima y 18° de máxima.

Ranking de temperaturas extremas: cuál es la ciudad más fría

La Quiaca Jujuy 4.8ºC
Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 3.1ºC
Trelew Chubut 3ºC
Puerto Madryn Chubut 2.8ºC
Río Gallegos Santa Cruz 0.8ºC
San Carlos de Bariloche Río Negro -0.1ºC
El Calafate Santa Cruz -0.2ºC
Chapelco Neuquén -0.4ºC
Esquel Chubut -1.2ºC
Maquinchao Río Negro -4.4ºC
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