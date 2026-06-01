1 de junio de 2026 Inicio
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Se mantiene la alerta violeta por niebla en la Ciudad de Buenos Aires y siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia con eje en el Litoral ante el persistente fenómeno que causa baja visibilidad, por lo que se recomienda precaución para circular.

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Se recomienda precaución para circular ante la niebla.

Se recomienda precaución para circular ante la niebla.

Junio comienza sin ola de frío pero con la persistente niebla que viene haciéndose presente en los últimos días, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir alerta violeta para este lunes en siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y advertir sobre la baja visibilidad.

Una extensa área será afectada por lluvias este domingo.
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El aviso incluye al sudeste de Formosa, sudeste de Chaco, este y sur de Santa Fe y la totalidad de los territorios de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA.

Según el organismo, la alerta violeta comprende "fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social". En este caso, se trata de "neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad".

Desde el SMN recomiendan evitar circular y, en caso de ser sorprendido por la niebla durante la conducción, mantener distancia entre vehículos y no sobrepasar, al igual que encender luces bajas y antiniebla y reducir la velocidad. "En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas, y mantenete informado por las autoridades", señalan desde el organismo.

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Ocho distritos bajo alerta violeta por niebla.

Ocho distritos bajo alerta violeta por niebla.

Alerta violeta por niebla: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipó una jornada de lunes húmeda, con niebla por la mañana y nubosidad durante la tarde, con poca amplitud térmica: la mínima pronosticada es de 10° y la máxima 15°.

El resto de la semana asoma de manera similar, con el termómetro que irá en ascenso a medida que se acerque el fin de semana.

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Una semana húmeda y fresca en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Una semana húmeda y fresca en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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