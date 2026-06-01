Se mantiene la alerta violeta por niebla en la Ciudad de Buenos Aires y siete provincias El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia con eje en el Litoral ante el persistente fenómeno que causa baja visibilidad, por lo que se recomienda precaución para circular. Por Agregar C5N en









Se recomienda precaución para circular ante la niebla.

Junio comienza sin ola de frío pero con la persistente niebla que viene haciéndose presente en los últimos días, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir alerta violeta para este lunes en siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y advertir sobre la baja visibilidad.

El aviso incluye al sudeste de Formosa, sudeste de Chaco, este y sur de Santa Fe y la totalidad de los territorios de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA.

Según el organismo, la alerta violeta comprende "fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social". En este caso, se trata de "neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad".

Desde el SMN recomiendan evitar circular y, en caso de ser sorprendido por la niebla durante la conducción, mantener distancia entre vehículos y no sobrepasar, al igual que encender luces bajas y antiniebla y reducir la velocidad. "En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas, y mantenete informado por las autoridades", señalan desde el organismo.

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