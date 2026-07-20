Profundo dolor: murió un reconocido profesional que hizo historia en el periodismo El pionero de la divulgación médica argentina falleció a los 97 años tras seis décadas dedicadas a acercar la ciencia al público general. Agregar C5N en









Entrevistó a premios Nobel, jefes de Estado y figuras de la cultura mundial. Redes sociales

El periodismo médico y científico argentino está de luto luego de la muerte del doctor Tulio Huberman, a los 97 años. Odontólogo de profesión y especialista en Clínica Estomatológica, fue una de las figuras pioneras en la divulgación de temas de salud y ciencia en los medios de comunicación del país, un camino que construyó a lo largo de más de seis décadas.

Su trayectoria en los medios fue reconocida con cuatro Cruces de Plata Esquiú y dos nominaciones a los Premios Martín Fierro, distinciones que dejan a la vista el peso que tuvo su trabajo en la divulgación científica argentina. A lo largo de su carrera, entrevistó a algunas de las figuras más influyentes de la ciencia, la cultura, la política y el deporte a nivel mundial.

Su legado también incluye la edición de revistas especializadas como Supervida y Gracias Doctor, esta última publicada desde 2001, a través de la cual entregaba anualmente los Premios a Médico del Año a nivel nacional e internacional, con la participación de un comité de más de cien especialistas destacados.

Redes sociales Quién fue el doctor Tulio Huberman Su carrera en los medios comenzó casi de casualidad, cuando en 1959 decidió ayudar a su amigo de la infancia, Juan Carlos Altavista, recién llegado de Perú y sin trabajo, que había conseguido un espacio en Radio El Mundo para un programa científico-artístico. Con el paso del tiempo, Tulio Huberman transformó ese ciclo en un espacio puramente científico por el que desfilaron las figuras más influyentes de la medicina y la odontología de la época, y que luego pasó a Radio Mitre, donde permaneció más de 20 años.

Por sus micrófonos pasaron varios ganadores del Premio Nobel, entre estos Denton Cooley, Christian Barnard, quien realizó el primer trasplante de corazón, Jonas Salk, creador de la primera vacuna contra la polio, Albert Sabin, creador de la vacuna de virus atenuados contra la poliomielitis, y Bernardo Houssay. También transmitió en vivo desde Estocolmo las ceremonias de premiación del Nobel de Luis Federico Leloir y César Milstein, a quien hizo dialogar vía satélite con el entonces presidente Raúl Alfonsín.

Redes sociales Su trabajo no se limitó al ámbito científico ya que entrevistó a figuras del arte y el deporte como Luis Sandrini, Raúl Lavié, Julio Bocca, Mario Kempes, Juan Manuel Fangio y Susana Giménez, entre muchos otros, y a referentes políticos como los presidentes Tabaré Vázquez, Carlos Andrés Pérez, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Cubrió eventos internacionales muy importantes, como el atentado contra el papa Juan Pablo II en 1982 desde el policlínico Gemelli en Roma, y realizó transmisiones desde ciudades como Moscú, París, Londres, Nueva York y Ciudad del Cabo, entre muchas otras. Trabajó en medios como Canal 13, Canal 11, Canal 9, Canal 7, Crónica TV, Clarín, Revista Gente y Radio Mitre, dejando una marca imborrable en la divulgación científica de nuestro país.