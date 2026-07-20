Hay alertas por tormentas que complican el inicio de semana: hasta cuándo seguirá lloviendo en el AMBA

Los cielos de gran parte del país reflejan el mal trago de la derrota de la Selección argentina por 1 a 0 frente a España por la final del Mundial 2026, con jornadas frías y húmedas, bien propias del invierno, más otras inclemencias que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alerta amarilla y naranja por tormenta, lluvia, viento, viento zonda y nevadas.
El organismo lanzó aviso amarillo por tormenta en Corrientes y por lluvia en el este de Río Negro y en la costa de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.
Además, hay alerta amarilla por viento zonda en las zonas de monte Catamarca, valles de Salta y puna de Jujuy. En la zona andina de esas provincias, al igual que en la de La Rioja y San Juan, la advertencia es por vientos fuertes.
Por otro lado, hay aviso amarillo por nevada en zona cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, que sube a naranja en el centro y sur mendocino.
Varias alertas meteorológicas en el comienzo de la semana.
SMN
En cuanto a las temperaturas extremas, el SMN lanzó alerta amarilla por frío en el oeste y sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Tres provincias bajo alerta por frío extremo.
SMN
Sin alertas: el pronóstico del clima para el lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El organismo anticipa una jornada húmeda y fría, con lloviznas, ráfagas de viento del sudeste de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 9° y 13°.
Luego, la semana se desarrollará con una leve mejora y el cielo despejándose, aunque la temperatura máxima no superaría los 15°.E