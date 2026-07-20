20 de julio de 2026 Inicio
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Hay alertas por tormentas que complican el inicio de semana: hasta cuándo seguirá lloviendo en el AMBA

Tras la caída de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, el invierno sigue golpeando con fuerza y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó avisos por distintas inclemencias.

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Hay alerta amarilla y naranja en un típico día invernal.

Hay alerta amarilla y naranja en un típico día invernal.

Buena parte del país bajo la lluvia.
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Alerta por tormenta y mucho viento en distintas regiones del país

El organismo lanzó aviso amarillo por tormenta en Corrientes y por lluvia en el este de Río Negro y en la costa de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Además, hay alerta amarilla por viento zonda en las zonas de monte Catamarca, valles de Salta y puna de Jujuy. En la zona andina de esas provincias, al igual que en la de La Rioja y San Juan, la advertencia es por vientos fuertes.

Por otro lado, hay aviso amarillo por nevada en zona cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, que sube a naranja en el centro y sur mendocino.

Varias alertas meteorológicas en el comienzo de la semana.

Varias alertas meteorológicas en el comienzo de la semana.

En cuanto a las temperaturas extremas, el SMN lanzó alerta amarilla por frío en el oeste y sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Tres provincias bajo alerta por frío extremo.

Tres provincias bajo alerta por frío extremo.

Sin alertas: el pronóstico del clima para el lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa una jornada húmeda y fría, con lloviznas, ráfagas de viento del sudeste de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 9° y 13°.

Luego, la semana se desarrollará con una leve mejora y el cielo despejándose, aunque la temperatura máxima no superaría los 15°.E

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