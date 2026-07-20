IR A
IR A

El mensaje emotivo de Valu Cervantes tras la final de Argentina contra España

Una publicación cargada de emoción dejó una imagen que rápidamente conmovió a miles y abrió una nueva lectura sobre lo vivido.

La pareja de Enzo Fernández reaccionó tras el partido de la Selección.

La pareja de Enzo Fernández reaccionó tras el partido de la Selección.

La Selección argentina no pudo alcanzar el bicampeonato mundial al caer 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium. La expulsión de Enzo Fernández en el tramo final del tiempo reglamentario fue parte del cierre del partido y en medio del impacto por la derrota, Valentina Cervantes eligió expresarse.

En total son 12 los goles seleccionados, entre ellos el de Julián Álvarez a Suiza y Messi a Argelia.
Te puede interesar:

FIFA presentó los mejores goles del Mundial: Messi y Julián, entre los nominados

La pareja del mediocampista habló mediante sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos. La influencer publicó una fotografía de sus hijos, Olivia y Benjamín, alentando a la Albiceleste y acompañó la imagen con una reflexión que fue interpretada como un mensaje de apoyo tanto para el mediocampista como para todo el plantel.

"Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan el fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera", escribió Valu en una historia de Instagram, poniendo el foco en la pasión que despierta el deporte por encima del resultado.

La publicación tuvo una fuerte repercusión porque llegó pocas horas después de una jornada especialmente difícil para Enzo Fernández, quien fue protagonista involuntario de una de las jugadas determinantes de la final al recibir la segunda tarjeta amarilla antes del gol español.

Olivia y Benjamín, en la historia publicada por Valu Cervantes.

Olivia y Benjamín, en la historia publicada por Valu Cervantes.

La historia de amor de Valu Cervantes y Enzo Fernández

La relación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes comenzó mucho antes de que el mediocampista alcanzara la élite del fútbol mundial. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes durante unas vacaciones en la costa argentina, cuando el actual futbolista de la Selección argentina todavía formaba parte de las divisiones inferiores de River y soñaba con debutar en Primera División. Desde aquellos primeros años construyeron una relación basada en el esfuerzo compartido, atravesando etapas alejadas de la exposición mediática que hoy los rodea.

Los primeros tiempos de la pareja estuvieron marcados por una vida sencilla. Vivieron en un monoambiente de Villa Urquiza, compartieron proyectos personales y acompañaron el crecimiento profesional de Enzo desde sus pasos por River, Defensa y Justicia, Benfica y posteriormente Chelsea. Paralelamente, Valu Cervantes fue adaptando sus propios proyectos para acompañar cada mudanza internacional, mientras comenzaba a consolidarse como influencer y creadora de contenidos en redes sociales.

La familia creció con la llegada de Olivia y luego de Benjamín, quienes durante el Mundial 2026 también se transformaron en protagonistas involuntarios por las imágenes y videos difundidos por su madre alentando a la Selección Argentina. En distintas entrevistas, Valu contó aspectos de la crianza de sus hijos en Inglaterra y explicó cómo viven ellos la pasión futbolera desde una mirada inocente. Incluso reveló: "Benja nació allá", al referirse a la convivencia familiar en el Reino Unido, y explicó que ambos niños comprenden el vínculo afectivo que mantienen con los dos países.

La historia también atravesó momentos difíciles. A fines de 2024, Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron su separación, aunque mantuvieron una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijos. Con el paso de los meses retomaron el diálogo y finalmente decidieron reconciliarse, reconstruyendo el proyecto familiar que habían iniciado en la adolescencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi agradeció a los argentinos por el apoyo a la selección: Va a costar que cierre esta herida

Messi agradeció a los argentinos por el apoyo a la Selección: "Va a costar que cierre esta herida"

La conductora se defendió de los dichos de un panelista.

Wanda Nara cruzó a un periodista por el Mundial: "Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí"

La promesa de uno de los jovenes de la Selección.

Quién es el jugador argentino que prometió hacer todo para ganar la Copa del Mundo tras perder con España

Un final caliente en el que la tensión escaló rápidamente en el campo de juego.

Se conoció la sanción que la FIFA le impuso a Leandro Paredes tras la pelea con los futbolistas españoles

Para la Albiceleste no se terminó el año, ya que se vienen nuevos compromisos internacionales.

El calendario de competencias que tiene por delante la Selección argentina tras el Mundial 2026

El ayudante de campo de Scaloni golpeó a un fútbolista español.

Lo que no se vio: el altercado del Ratón Ayala con un futbolista de España

últimas noticias

Salió una de las más confiables encuestas.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 20 de julio, según la encuesta más exacta de todas

Hace 39 minutos
La pareja de Enzo Fernández reaccionó tras el partido de la Selección.

El mensaje emotivo de Valu Cervantes tras la final de Argentina contra España

Hace 44 minutos
La emisora había sido la más elegida durante toda la Copa del Mundo y repitió ese liderazgo en el cierre del torneo.

Quién ganó la pelea por el rating en la final de Argentina en el Mundial 2026

Hace 1 hora
Entrevistó a premios Nobel, jefes de Estado y figuras de la cultura mundial.

Profundo dolor: murió un reconocido profesional que hizo historia en el periodismo

Hace 1 hora
La boa constrictor es una especie de serpiente no venenosa.

La verdad detrás de la falsa búsqueda de una boa de tres metros en Colegiales

Hace 1 hora