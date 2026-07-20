El mensaje emotivo de Valu Cervantes tras la final de Argentina contra España

La Selección argentina no pudo alcanzar el bicampeonato mundial al caer 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 , disputada en el MetLife Stadium . La expulsión de Enzo Fernández en el tramo final del tiempo reglamentario fue parte del cierre del partido y en medio del impacto por la derrota, Valentina Cervantes eligió expresarse.

La pareja del mediocampista habló mediante sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos. La influencer publicó una fotografía de sus hijos, Olivia y Benjamín , alentando a la Albiceleste y acompañó la imagen con una reflexión que fue interpretada como un mensaje de apoyo tanto para el mediocampista como para todo el plantel.

"Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan el fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera" , escribió Valu en una historia de Instagram, poniendo el foco en la pasión que despierta el deporte por encima del resultado.

La publicación tuvo una fuerte repercusión porque llegó pocas horas después de una jornada especialmente difícil para Enzo Fernández, quien fue protagonista involuntario de una de las jugadas determinantes de la final al recibir la segunda tarjeta amarilla antes del gol español.

La relación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes comenzó mucho antes de que el mediocampista alcanzara la élite del fútbol mundial. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes durante unas vacaciones en la costa argentina, cuando el actual futbolista de la Selección argentina todavía formaba parte de las divisiones inferiores de River y soñaba con debutar en Primera División. Desde aquellos primeros años construyeron una relación basada en el esfuerzo compartido, atravesando etapas alejadas de la exposición mediática que hoy los rodea.

Los primeros tiempos de la pareja estuvieron marcados por una vida sencilla. Vivieron en un monoambiente de Villa Urquiza, compartieron proyectos personales y acompañaron el crecimiento profesional de Enzo desde sus pasos por River, Defensa y Justicia, Benfica y posteriormente Chelsea. Paralelamente, Valu Cervantes fue adaptando sus propios proyectos para acompañar cada mudanza internacional, mientras comenzaba a consolidarse como influencer y creadora de contenidos en redes sociales.

La familia creció con la llegada de Olivia y luego de Benjamín, quienes durante el Mundial 2026 también se transformaron en protagonistas involuntarios por las imágenes y videos difundidos por su madre alentando a la Selección Argentina. En distintas entrevistas, Valu contó aspectos de la crianza de sus hijos en Inglaterra y explicó cómo viven ellos la pasión futbolera desde una mirada inocente. Incluso reveló: "Benja nació allá", al referirse a la convivencia familiar en el Reino Unido, y explicó que ambos niños comprenden el vínculo afectivo que mantienen con los dos países.

La historia también atravesó momentos difíciles. A fines de 2024, Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron su separación, aunque mantuvieron una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijos. Con el paso de los meses retomaron el diálogo y finalmente decidieron reconciliarse, reconstruyendo el proyecto familiar que habían iniciado en la adolescencia.