Mar del Plata entre las ciudades más difíciles de pronosticar: ¿Mito urbano o realidad?

Muchas personas pregonan, y hasta se toman en gracia, que la icónica ciudad turística de la costa argentina tiene un comportamiento muy variable: un día a pleno sol ideal para la playa puede convertirse en una jornada con viento frío e intensa lluvia. Meteorólogos y especialistas explican si las condiciones del tiempo son realmente impredecibles o solo se trata de una concepción errónea.

La Feliz es, aun con su cambiante clima, de las ciudades más visitadas de Argentina durante todo el año.

Con frecuencia, vecinos de Mar del Plata o turistas, repiten que La Feliz es una ciudad difícil de pronosticar basados en los abruptos cambios en el estado del tiempo. Muchos, incluso, se toman con humor las particulares condiciones atmosféricas de la zona e ironizan sobre la cantidad de mudas de ropa que deben llevar a la playa para estar preparados ante todos los escenarios posibles. Sin embargo, los meteorólogos aclaran que la visión sobre la Perla del Atlántico no es más que una percepción y que el pronóstico, con las herramientas correctas, se puede comunicar de forma más precisa.

Cindy Fernández, que estudió ciencias de la atmósfera en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se especializó en comunicación meteorológica, realizó una primera aclaración importante para expresarse correctamente sobre el tema. La comunicadora realizó una diferenciación entre el estado de tiempo y el clima .

“Las condiciones de temperatura, humedad,viento, nubes, etc., en un instante y la información que aparece en el pronóstico definen el ‘estado del tiempo’”, afirmó en diálogo con C5N. En tanto, agregó que “el clima no cambia en el día a día, porque son las condiciones que predominan en el largo plazo”. En ese sentido, el meteorólogo Sebastián Pagliarino coincidió con Fernández y subrayó que el estado del tiempo se refiere al “estado actual de la atmósfera”, mientras que el clima “es el promedio de esas condiciones durante décadas”.

Con esta explicación clarificadora, Fernández fue al grano y aseguró que Mar del Plata no es una ciudad complicada si de pronosticar se trata. “Es un mito popular. No es más difícil que otros lugares”, advirtió sobre el análisis de las condiciones atmosféricas de La Feliz y agregó que el trabajo de estudio sobre las condiciones atmosféricas “no es igual para una llanura, una zona de montaña o una zona costera”.

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Fernández aseguró que “cada lugar tiene sus propias reglas” y dio lugar, parcialmente, a la creencia popular: “Sí es cierto que hay zonas más dinámicas que otras, con más cambios a lo largo del día. Las zonas costeras suelen tener esa característica”, añadió. Pagliarino, en la misma línea, adhirió a su colega y señaló que el fenómeno abarca una zona más amplia. “No es difícil de pronosticar lo que sucede en la Costa Atlántica; los modelos meteorológicos que usamos y estudiamos, uno europeo y otro de Estados Unidos, son bastante precisos y más aún cuando nos acercamos al día a pronosticar”, indicó el especialista.

Entonces, la idea de que el estado del tiempo en Mar del Plata es complicado para los pronosticadores no es cierta. Sin embargo, al mismo tiempo, la noción que afirma que en La Feliz se puede pasar por 4 estaciones del año en un solo día tampoco es errada. Fernández sostiene que este fenómeno se produce por distintas variables y señala que “hay más cambios de masas de aire, más frentes o sistemas de baja presión circulando por la región, y esto hace que los cambios ocurran más seguido o que sean más marcados”.

Además, la analista agregó que existen también “algunos efectos locales y geográficos, como puede ser la influencia oceánica, que produce además algunas variaciones” más pronunciadas en el estado del tiempo, en comparación a otras localidades más retiradas del mar. Al respecto, Pagliarino amplió el análisis sobre los motivos de los repentinos cambios en las previsiones y remarcó la presencia del Mar Argentino como factor clave: “El mar es el encargado de condicionar el tiempo y actúa como un regulador de temperaturas. Hay que destacar que en estas latitudes confluyen la Corriente de Brasil, de agua cálida, y la Corriente de Malvinas, de agua fría”, cerró.

Mar del Plata - Nublado La Feliz con el cielo totalmente cubierto en segundos, tras horas de pleno sol. Redes sociales

Si el pronóstico es predecible, ¿por qué el ciudadano siente que lo toma por sorpresa?

Para Cindy Fernández existen varios factores que intervienen entre los datos que el profesional obtiene sobre el estado del tiempo y la información que reciben los marplatenses y turistas. “Hoy la comunicación tiende a ser lo más escueta posible, se resume el pronóstico de todo el día en un icono o dos. Entonces, tenés que informar esas ‘4 estaciones’, pero solo podés usar solo una nube o un sol”, analizó en referencia a las vías de contacto a las que acceden los usuarios: aplicaciones móviles, páginas web que explican brevemente los cambios atmosféricos previstos o un breve informe en radio o televisión que indica el estado el tiempo sobre grandes extensiones de tierra.

Por su parte, Sebastián Pagliarino sostuvo que otro punto clave al momento de responder esta pregunta se basa estrictamente en los ciudadanos. “Creo que mucha gente le resta importancia a los pronósticos y a los alertas. Sale de su casa y que el tiempo lo sorprenda”, mencionó. Sin embargo, realizó una advertencia importante: “Es muy importante saber lo que va a pasar, de esa manera evitas complicaciones y hasta consecuencias graves”.

Sobre las distintas alternativas de consulta sobre las condiciones atmosféricas, Fernández reparó en que “son herramientas, pero cada una tiene sus limitaciones y particularidades que hay que conocer”. “En la información que proveen las apps no interviene ningún meteorólogo”, argumentó la comunicadora meteorológica sobre las precauciones que deben tener los usuarios al consultar el clima en una aplicación móvil.

En ese marco, la profesional explicó que las predicciones que arrojan las apps “son datos generados por computadores de manera automática, sin chequeo de ningún tipo. Esta información proviene de modelos meteorológicos globales, a los cuales se les ingresa una serie de datos y hacen una simulación de cómo va a cambiar la atmósfera en todo el mundo. Esas simulaciones son aproximaciones del estado de la atmósfera que muchas veces salen con errores”.

En cambio, los reportes del SMN están compuestos por mucha más información que solo la recopilada para las herramientas de consulta digital. Fernández enumera distintas fuentes que hacen que los reportes oficiales sean los más precisos y certeros, dentro de un universo de probabilidades que nunca es exacto:

Modelos de análisis exclusivos para Argentina en alta definición

Estaciones meteorológicas

Barcos

Aviones

Globosondas

Satélites

Radares

Todos estos recursos no tendrían razón de ser sin la intervención, el conocimiento y la experiencia humana. Los profesionales deben estar ahí para el control, el ajuste o la modificación de los parámetros calculados.

SMN Una de las sedes del Servicio Meteorológico Nacional, organismo fundamental para los argentinos. Redes sociales

Como ya dijimos, los pronósticos no son ni serán perfectos. Con esa base, Cindy Fernández retomó el estudio de un físico neerlandés, quien había teorizado sobre las inclemencias del tiempo y justificó la importancia de los profesionales en el estudio del estado del tiempo. “Edward Lorenz ya demostró hace unas cuantas décadas que, no importa cuánto avance la tecnología o el conocimiento, nunca se va a poder hacer pronósticos 100% acertados debido a la naturaleza caótica de la atmósfera”, amplió la entrevistada que, no obstante, reforzó que “aun así, en el mundo y también en Argentina, los pronósticos realizados por meteorólogos a menos de tres días hoy cuentan con una tasa de acierto que es superior al 80%”.

Los profesionales, competentes y habilitados a realizar sugerencias, fueron concisos en sus recomendaciones. “Mi consejo es que sigan con sus apps si se sienten cómodos, pero, como mínimo, una vez al día, o dos, revisen los pronósticos y alertas oficiales del SMN y lean toda la información, no se queden solo con el ícono”, concluyó Cindy Fernández. En tanto, Sebastián Pagliarino, aprovechó para aconsejar a los turistas a los que les gusta visitar las playas de Mar del Plata. “Sea la estación que sea, siempre hay que traer abrigo, un suéter, una campera. Puede ser el mejor día de enero, pero a la noche la brisa del mar va a hacer que ese abrigo sea importante”, sugirió para finalizar.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional en lucha contra el ajuste de Javier Milei

Trabajadores del SMN nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cruzaron a Federico Sturzenegger tras sus justificaciones sobre los recientes despidos. Calificaron los argumentos del funcionario como una "mezcla de desinformación, simplificaciones y de conclusiones falsas y peligrosas" para el país. Denunciaron que el "apagón meteorológico" comenzó con la asunción de Javier Milei por el desfinanciamiento de la gestión.

Los meteorólogos y otros empleados desmintieron los datos del funcionario y defendieron la importancia de la presencia territorial del organismo. Afirmaron que "plantear que una estación automática reemplaza a personas es técnicamente incorrecto" actualmente. Advirtieron que, por el desguace, "más de la mitad de las estaciones no observan de noche".

El personal del SMN remarcó que las máquinas también fallan y requieren supervisión humana constante para evitar errores graves. "Modernizar no es destruir capacidad ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia", subrayaron. Sin técnicos capacitados, los errores se propagan y afectan directamente a los sistemas críticos de alerta.

Finalmente, los empleados cuestionaron la lógica salarial del ministro y la viabilidad del mantenimiento de los equipos. "El ministro dice: ‘Los millones de dólares anuales que requieren esos sueldos son dinero que pagan familias’. Nos preguntamos: "¿Su sueldo quién lo pagará?", reclamaron.