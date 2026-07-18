¿Vuelve el frío? Cambio drástico de temperaturas: hay alertas por tormentas para varias provincias

Las condiciones meteorológicas se modifican de cara al fin de semana, poco a poco, el "falso veranito" comienza a retirarse. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene varias alertas vigentes por fuertes precipitaciones tras el temporal que afectó gran parte de Buenos Aires.

Tras el temporal de tormentas y granizo que afectó gran parte de Buenos Aires , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa las alertas para gran parte de Argentina. Además, las temperaturas comienzan descender después del fin de semana marcando una despedida del "falso veranito" que se mantuvo en la región durante la semana.

Según informó el SMN las provincias de Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos están bajo alerta por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, muy intensas ráfagas que pueden superar los 90 km/h e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Para Formosa, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza rige una alerta por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad.

En la misma área pero en el territorio que limita con la cordillera también rige una alerta por nevadas intensas persistentes . Se prevén valores de nieve acumulada entre 100 y 200 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad.

17 JUL | El ingreso de aire frío desde el sur y la presencia de altas presiones, provocarán un marcado descenso de temperaturas en el centro y sur de Patagonia pic.twitter.com/5ryvV7l8KH

Por último, la provincia de Río Negro será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Y en el caso de Santa Cruz también rige una serie de avisos por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

¿Cuándo llueve en CABA? El pronóstico extendido del SMN

El SMN detalló que un ingreso de aire frío desde el sur y la presencia de altas presiones, provocarán un marcado descenso de temperaturas en el centro y sur de Patagonia. De cara al fin de semana, el pasaje de un frente frío por esa región, entre la mañana y la tarde del domingo, reforzará esta masa de aire de características antárticas.

Pronóstico extendido compartido por el SMN para CABA.

El frío no solo regresará a la Patagonia, sino que el termómetro también comienza a descender en Buenos Aires. Para el sábado 18, la jornada registrará una temperatura máxima de 17° y una mínima de 14°. Las condiciones desmejorarán hacia la tarde, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%, la cual se incrementará durante la noche alcanzando valores de entre el 40% y el 70% acompañadas de actividad eléctrica.

El domingo 19 se mantendrá la inestabilidad en las primeras horas. Durante la mañana, las probabilidades de tormentas y lluvias oscilarán entre el 40% y el 70%, disminuyendo por la tarde a un rango de entre el 10% y el 40%. La temperatura sufrirá un retroceso, con una máxima estimada en 15° y una mínima que descenderá hasta los 10° hacia el final del día. Asimismo, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h en horas de la mañana y la tarde.