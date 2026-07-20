20 de julio de 2026 Inicio
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"Lágrimas de ingleses piratas": Victoria Villarruel cruzó en redes sociales a un usuario británico que atacó a la Selección

Tras la caída ante España en la final de la Copa del Mundo, un internauta tildó al equipo de "sucio" y cuestionó la soberanía sobre las islas Malvinas, pero la vicepresidenta respondió con una foto irónica.

Por
Victoria Villarruel

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza a un usuario de la red social X que criticó a los jugadores de la Selección argentina tras haber perdido en la final de la Copa del Mundo 2026, 1-0 con España, el domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Lionel Scaloni y Luis de la Fuente.
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Las repercusiones por el resultado adverso invadieron las redes sociales con mensajes de todo tipo. Al finalizar el juego, los futbolistas argentinos y españoles discutieron con empujones en el terreno.

Estos roces accionaron el enojo de Martin Edwards (@martinedwards72), quien apuntó contra los jugadores sudamericanos y atacó a la soberanía nacional.

El usuario redactó en inglés: "Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de @FIFAWorldCup".

En su publicación, agregó: "Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán".

Ante estas palabras, la presidenta del Senado contestó de forma provocativa con una fotografía donde toma de una taza que decía: "Lágrimas de ingleses piratas".

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