"Lágrimas de ingleses piratas": Victoria Villarruel cruzó en redes sociales a un usuario británico que atacó a la Selección Tras la caída ante España en la final de la Copa del Mundo, un internauta tildó al equipo de "sucio" y cuestionó la soberanía sobre las islas Malvinas, pero la vicepresidenta respondió con una foto irónica. Por Agregar C5N en









Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza a un usuario de la red social X que criticó a los jugadores de la Selección argentina tras haber perdido en la final de la Copa del Mundo 2026, 1-0 con España, el domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Las repercusiones por el resultado adverso invadieron las redes sociales con mensajes de todo tipo. Al finalizar el juego, los futbolistas argentinos y españoles discutieron con empujones en el terreno.

Estos roces accionaron el enojo de Martin Edwards (@martinedwards72), quien apuntó contra los jugadores sudamericanos y atacó a la soberanía nacional.

El usuario redactó en inglés: "Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de @FIFAWorldCup".

En su publicación, agregó: "Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán".