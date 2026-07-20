20 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, martes 21 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, martes 21 de julio.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 21 de julio de 2026 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 20 de julio

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco. Está gastando más de la cuenta. Cualquier estudio complementario es bueno. Ligero dolor de cabeza a media tarde.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Se siente agredido por un amigo, aclárelo cuanto antes. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. Proteja su piel.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Acabará con los obstáculos laborales. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los suyos le necesitan. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Escuche a las personas de su entorno laboral. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Dedique más tiempo a estar con su familia. Momento propicio para invertir en el hogar. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Quizás ya ha llegado el momento de casarse. La economía marcha bien, pero no se desmelene. Replantéese su comportamiento en el trabajo. Evite las comidas grasas y así hará mejor las digestiones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide. Controle el dinero que gasta en divertirse y en viajar. En el trabajo, contenga sus impulsos. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Gran habilidad para los negocios. Practicar algún deporte le mantendrá relajado.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los celos deben ser controlados. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Conocerá a alguien. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. La tensión nerviosa y la ansiedad serán sus peores aliados.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Buenas noticias económicas. Buenas soluciones para sus dudas laborales. No se olvide de las revisiones del dentista.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Cambie su dieta y no abuse de las grasas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué signos se verán beneficiados económicamente con el eclipse solar?

Estos signos del zodíaco recibirán dinero inesperado por el próximo eclipse solar: cuáles son

Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026: ¿A qué hora es y cómo afecta a cada signo del zodíaco?.

Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026: a qué hora es y cómo afecta a cada signo del zodíaco

¿Qué cambios traerá para todos los signos del zodíaco Júpiter en Leo?

Júpiter en Leo marca el julio astral de 2026: qué cambios traerá para todos los signos del zodíaco

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 19 de julio

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 17 de julio

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 16 de julio

Rating Cero

La actriz reconoció la entrega del astro del fútbol argentino.

Las emocionantes palabras que Dalma Maradona le dedicó a Messi tras la final del Mundial 2026

El presentador se refirió a los cambios de la FIFA en el último partido de la competencia ecuménica.

Mario Pergolini se mostró enojado y reveló lo que menos le gustó de la final del Mundial 2026: "Ojalá lo prohíban"

Salió una de las más confiables encuestas.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 20 de julio, según la encuesta más exacta de todas

La pareja de Enzo Fernández reaccionó tras el partido de la Selección.

El mensaje emotivo de Valu Cervantes tras la final de Argentina contra España

La emisora había sido la más elegida durante toda la Copa del Mundo y repitió ese liderazgo en el cierre del torneo.

Quién ganó la pelea por el rating en la final de Argentina en el Mundial 2026

Entrevistó a premios Nobel, jefes de Estado y figuras de la cultura mundial.

Profundo dolor: murió un reconocido profesional que hizo historia en el periodismo

últimas noticias

La mesa política se reunió el martes pasado en Casa Rosada.

Tras el Mundial, el Gobierno dio vuelta la página y convocó a una nueva reunión de la mesa política para impulsar reformas clave

Hace 7 minutos
Milei junto a Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente.

Milei prepara su viaje a Brasil para apoyar la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro

Hace 43 minutos
En total resultaron heridas 43 personas.

Misiones: chocó un micro que transportaba turistas a las Cataratas del Iguazú y hay más de 40 heridos

Hace 45 minutos
Daniel Ortega lleva 19 años en el poder.

Daniel Ortega canceló la vía electoral en Nicaragua: "Aquí no volverá a haber elecciones"

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 21 de julio.

Horóscopo de hoy, martes 21 de julio

Hace 1 hora