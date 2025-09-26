26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Salta: la pirámide natural que impacta en medio de la Puna

Una geoforma perfecta de 200 metros de altura, rodeada de sal negra y cargada de leyendas ancestrales.

Por
Un volcán inactivo

Un volcán inactivo, que en la antigüedad era utilizado para rituales, ahora es un nuevo destino turístico en Salta.

En la Puna de Salta existe un paisaje que parece sacado de otro planeta. A kilómetros de cualquier ciudad y en medio de una inmensidad blanca, aparece una pirámide perfecta que sorprende tanto por su tamaño como por el misterio que la rodea. Se trata del Cono de Arita, una formación natural que despierta la curiosidad de turistas, geólogos y comunidades originarias.

Dónde está ubicado este impresionante salto.
Te puede interesar:

Escapada de Buenos Aires: es un salto de agua impresionante que pocos conocen

Quienes llegan hasta allí suelen quedar impactados por la armonía de su silueta, que recuerda a una pirámide construida por manos humanas, aunque en realidad se trata de una geoforma moldeada por procesos volcánicos. Su nombre proviene del aymara y significa “filoso” o “punzante”, en alusión a su particular estructura.

Más allá de lo visual, el sitio tiene una fuerte carga cultural. Se han encontrado restos que evidencian que antiguas civilizaciones hicieron allí rituales vinculados a la Pachamama. Incluso hoy, algunas festividades locales siguen girando alrededor de este imponente escenario natural, que combina historia, espiritualidad y una belleza difícil de olvidar.

Cono de Arita-argentina-salta-turismo

Dónde queda Cono de Arita

El Cono de Arita se encuentra en el extremo sur del Salar de Arizaro, a unos 3.690 metros sobre el nivel del mar. Está a 600 kilómetros de la capital salteña, en el trayecto que conecta los pueblos de Caipe y Tolar Grande. El salar donde se levanta es el tercero más grande de Sudamérica, con un paisaje que mezcla tonos blancos, negros y rojizos producto de la sal y los minerales de la zona.

La formación tiene cerca de 200 metros de altura, un diámetro de 800 metros y un perímetro que supera los dos kilómetros. A su alrededor todavía se ven huellas de la actividad minera, ya que la región es rica en litio, cobre y ónix, entre otros recursos.

Cono de Arita

Qué puedo hacer en Cono de Arita

La primera impresión suele ser simplemente contemplativa: el contraste de la pirámide solitaria en medio del salar deja sin palabras. Muchos visitantes aprovechan para hacer fotografía de paisaje, caminatas cortas por los alrededores y charlas con guías locales que aportan relatos históricos y mitológicos.

Algunos viajeros más experimentados se animan a hacer trekking hasta la base, aunque los pobladores recomiendan no escalar la formación para preservar su integridad. También es común aprovechar la visita para recorrer Tolar Grande, donde se puede descansar, probar platos típicos y conocer la cultura puneña.

El mejor momento para viajar es la primavera, cuando el clima es más estable y permite disfrutar de la travesía sin las lluvias de verano ni el frío extremo del invierno. Eso sí: conviene llevar agua, protector solar y lentes oscuros, ya que el reflejo del sol sobre la sal puede ser muy fuerte.

Como llegar a Cono de Arita

La única forma de acceder es por vía terrestre. Desde la ciudad de Salta se toma la Ruta Nacional 51, que atraviesa la Quebrada del Toro y San Antonio de los Cobres. Luego hay que continuar rumbo a Tolar Grande y desde allí recorrer unos 70 kilómetros más hasta el salar. El camino es de ripio y se recomienda ir en camioneta 4x4 o contratar una excursión con guías que conocen bien la zona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Loreto es un portal a los Esteros del Iberá y un punto clave para el turismo rural.

Turismo en Argentina: el destino oculto que mezcla naturaleza, historia jesuítica y calidez de su gente

Para quienes buscan conocer una cara distinta de la Patagonia, Comallo es una sorpresa que vale la visita.

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido en la Patagonia con naturaleza, historia ferroviaria y cordialidad

Cuando llega la primavera, esta localidad cordobesa se llena de color y flores.

Viajar a Córdoba: el destino que luce mega florecido en primavera

Dónde queda ubicada esta hermosa localidad salteña.

Escapadas de Buenos Aires: el pueblo secreto que te transporta al pasado y tiene vinos de altura

La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Estos paseos le van a gustar a toda la familia.

Turismo en Argentina: 2 destinos maravillosos para recorrer con tu mascota

Rating Cero

Es muy romántica, está en Netflix y no querés que termine nunca: la película es genial

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

Qué Spider Man hizo más plata con Marvel: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix
play

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix

Esta película está basada en un exitoso libro.
play

Tiene una trama cruda, está en Netflix y es ideal para mayores de 30 años

La actriz se mantiene en el centro de la escena y consolida su influencia en la moda y en el mundo del espectáculo internacional.

La impactante transformación de Ester Expósito: dejó atrás el rubio

María Becerra sorprendió con su estilo sporty chic.

El look de María Becerra que dejó a todos sin palabras: top y hombros al descubierto

últimas noticias

La OTAN interceptó a cinco cazas rusos que volaban cerca de Lituania

La OTAN interceptó a cinco aviones rusos que volaban cerca de Lituania

Hace 11 minutos
La última reunion del Consejo de Mayo. 

El Gobierno reactiva el Consejo de Mayo y convoca a una reunión en Casa Rosada

Hace 17 minutos
El dólar cierra la semana a la baja. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.400

Hace 1 hora
Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball.

Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball y los deportistas no pudieron entrenar

Hace 1 hora
El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

Hace 1 hora