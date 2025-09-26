Turismo en Argentina: el destino oculto que mezcla naturaleza, historia jesuítica y calidez de su gente

Loreto es un portal a los Esteros del Iberá y un punto clave para el turismo rural.

Loreto , en la provincia de Corrientes , es un destino turístico en Argentina que combina historia, naturaleza y espiritualidad en un entorno donde la cultura guaraní y la herencia jesuítica se mantienen vivas. Conocida por la hospitalidad de su gente y por su cercanía a los Esteros del Iberá , la localidad se consolida como un punto ideal para quienes buscan turismo rural y de aventura .

Su historia se remonta a las misiones jesuíticas , cuando fue un centro religioso y cultural de gran relevancia. Tras los ataques portugueses en el siglo XVII , la comunidad se trasladó en 1817 a la zona de Loma de Yatebú , donde se erigió la actual capilla, hoy Monumento Histórico Provincial . Estos vestigios, junto con la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto , constituyen un valioso patrimonio cultural y espiritual.

Además de su riqueza histórica, Loreto ofrece escenarios naturales únicos . La localidad está rodeada de biodiversidad y funciona como portal a los Esteros del Iberá , uno de los humedales más extensos de Sudamérica , donde se pueden realizar safaris fotográficos, avistamiento de aves, paseos en lancha y caminatas por senderos rodeados de fauna autóctona.

Loreto está ubicada en el departamento San Miguel , a unos 184 km de la ciudad de Corrientes capital y a menos de 200 km de Posadas , Misiones . Su posición estratégica permite combinar la visita con otros destinos litoraleños y aprovechar la riqueza cultural y natural de la región.

Qué puedo hacer en Loreto

La oferta turística es variada. Se destacan las ruinas jesuíticas y la capilla histórica, donde aún se conserva arte religioso de influencia guaraní. En lo natural, el balneario Don Walberto Piñeiro ofrece playa, muelle, servicios de cantina y vestuarios, ideal para la temporada de verano.

A esto se suman excursiones al Iberá, avistaje de carpinchos, yacarés y aves, y actividades de turismo rural que permiten conocer la vida cotidiana de la comunidad. Loreto también celebra su fundación el 8 de septiembre y las fiestas patronales de la Virgen de Loreto el 10 de diciembre, fechas claves en su calendario cultural.

Loreto 2 El balneario Don Walberto Piñeiro es uno de los atractivos más buscados en verano.

Cómo llegar a Loreto

Se accede principalmente por la Ruta Nacional 118, que conecta con la Ruta Nacional 12 y enlaza con San Miguel. Desde Corrientes capital se llega en unas tres horas en automóvil o bus, disfrutando del paisaje del litoral. También es accesible desde Posadas, lo que lo convierte en una parada ideal para quienes recorren la región mesopotámica.