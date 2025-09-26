IR A
Qué Spider Man hizo más plata con Marvel: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

Uno de los tres actores amasó una verdadera fortuna por sus papel como el héroe de Marvel.

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

Desde su debut como Peter Parker, Tom Holland ha conquistado a una audiencia global. Cada actuación como el icónico héroe arácnido ha reforzado su posición dentro del MCU. Las películas individuales, desde los reinicios hasta la trilogía más reciente, evidencian no solo el éxito comercial, sino también el incremento sustancial de su salario. En especial, Spider-Man: No Way Home ganó gran notoriedad con el regreso de las versiones anteriores del personaje, lo que impulsó aún más su valor en la industria.

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud
Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

Aunque concluyó su trilogía como Spider-Man, Tom Holland no ha terminado su trayecto en el universo Marvel. Con una nueva entrega en desarrollo y la posibilidad de un enfrentamiento con Venom, sus ingresos podrían experimentar un aumento considerable. En cuanto a sus planes futuros, Holland también participará en otros proyectos cinematográficos relevantes, como la adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan, antes de tomar un descanso programado en 2027 para priorizar su salud mental.

El impacto de Tom Holland en la industria del entretenimiento es evidente: más que un actor joven, se ha convertido en un activo financiero clave para Marvel Studios. A medida que su carrera progrese, el interés en sus futuros ingresos y proyectos será un indicador de la transformación del mercado cinematográfico, en particular dentro del género de superhéroes.

Cuál de los 3 Spider Man hizo más dinero con las producciones de Marvel

En un momento en que el universo de personajes de Marvel se encuentra en expansión, Tom Holland se ha consolidado como uno de los actores jóvenes con mayor impacto en la industria cinematográfica. Gracias a su participación en cintas como Spider-Man: No Way Home, Holland incrementó no solo su popularidad, sino también su patrimonio.

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares. A partir de ese momento, cada participación como Spider-Man representó un aumento significativo: desde los 500,000 dólares por Spider-Man: Homecoming hasta los 10 millones de dólares por Spider-Man: No Way Home.

El total de sus ganancias en las películas del MCU refleja un crecimiento notable, alcanzando los 17.25 millones de dólares. No obstante, se señala que Tobey Maguire y Andrew Garfield obtuvieron remuneraciones más altas por sus interpretaciones del personaje.

