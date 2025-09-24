24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Río, historia y buena comida se combinan en un entorno natural, que lo convierte en un destino muy buscado para escapadas de fin de semana.

Por
La escapada cerca de Buenos Aires

La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Wikimedia

A tan solo unos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un lugar donde el río es protagonista, la tranquilidad se respira en cada calle y la naturaleza se muestra con todo su encanto. Es un punto elegido por quienes quieren desconectar sin recorrer grandes distancias.

Estos paseos le van a gustar a toda la familia.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: 2 destinos maravillosos para recorrer con tu mascota

La propuesta mezcla actividades al aire libre, historia y gastronomía. Entre paseos en bote, caminatas por senderos y platos típicos elaborados con productos locales, este destino logra conquistar tanto a familias como a grupos de amigos.

Se trata de San Pedro, una ciudad bonaerense que se ganó un lugar entre las escapadas más buscadas. Con sus barrancas, museos y fiestas populares, ofrece una experiencia completa que combina descanso y cultura.

balneario-municipal-san-pedro-norte

Dónde queda San Pedro

San Pedro está ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 160 kilómetros de CABA. La ciudad se asienta a orillas del río Paraná, en una zona donde el paisaje combina barrancas, islas y áreas de campo que la distinguen de otros destinos cercanos.

Qué puedo hacer en San Pedro

El abanico de actividades es amplio. Para quienes disfrutan de la vida al aire libre, los paseos en bote o kayak por el Paraná son una opción recurrente. También están los senderos de las barrancas, con puntos panorámicos ideales para sacar fotos.

El Paseo Público Municipal y las Escaleras de las Flores invitan a caminar sin apuro, mientras que el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres y el Museo Buque ARA Irigoyen ofrecen una mirada distinta sobre la ciencia y la historia naval. En el centro, la Plaza Constitución y la Parroquia Nuestra Señora del Socorro concentran la vida social y cultural.

Además, la ciudad es famosa por su producción cítrica y por lugares como La Campiña de Mónica y César, que se convirtió en un clásico para quienes quieren recorrer plantaciones y probar dulces artesanales. En cuanto a fiestas, destacan la Fiesta Nacional de la Ensaimada, la Fiesta de la Naranja de Ombligo y el Festival de Música Country, que atraen tanto a locales como a visitantes.

SAN PEDRO

Cómo llegar a San Pedro desde CABA

La manera más rápida es tomar la Ruta Nacional 9, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Rosario. El viaje en auto dura aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

Otra opción es el tren de pasajeros, que recientemente volvió a tener parada en la ciudad. Sale desde Retiro y también conecta con Rosario, Córdoba y Tucumán. Si bien los servicios no son muchos por día, es una alternativa atractiva para quienes prefieren viajar tranquilos y disfrutar del paisaje durante el recorrido.

Los colectivos de larga distancia completan la oferta: salen de la terminal porteña y llegan en poco más de tres horas. En todos los casos, se trata de un trayecto accesible para una escapada de fin de semana.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Villa Alpina sigue siendo una joya serrana donde conviven naturaleza, historia y tranquilidad. 

Viajar a Córdoba: el pueblito que tuvo a alemanes en sus inicios y ahora deslumbra por sus paisajes

Uno de los destinos más destacados de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el destino ideal para recorrer durante los primeros días de calor de la primavera

El pueblo bonaerense sorprende con una laguna de 686 hectáreas rodeada de verde.

Está a una hora y media de Buenos Aires: tiene naturaleza, historia y buena comida

Su ubicación a solo 200 kilómetros de Buenos Aires, lo convierte en una escapada perfecta.

Turismo en Argentina: el pueblito que te "conecta" con Japón

En Capilla del Señor se destacan iglesias, pulperías y estancias tradicionales como parte de sus principales atractivos.

Está detenido en el tiempo, cerca de Buenos Aires y es ideal para ir en primavera

Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Rating Cero

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

Para Colter, Luke Cage debería mantenerse en historias más humanas, donde los conflictos sociales y criminales sean el centro. 

Este actor de Marvel anticipó que no quiere que su personaje esté en Avengers: Secret Wars

El cantante reveló en TikTok un rapado que rompió con su estilo previo.

La impresionante transformación de Peso Pluma: así se ve ahora

últimas noticias

Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben más de 11% y se desploma el riesgo país

Hace 18 minutos
El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Hace 21 minutos
La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Hace 22 minutos
NASA afirmó que el sistema de lanzamiento está prácticamente listo.

La NASA confirmó que una misión tripulada a la Luna despegará en 2026

Hace 26 minutos
Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas.

Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas

Hace 30 minutos