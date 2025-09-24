Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Río, historia y buena comida se combinan en un entorno natural, que lo convierte en un destino muy buscado para escapadas de fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

A tan solo unos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , existe un lugar donde el río es protagonista, la tranquilidad se respira en cada calle y la naturaleza se muestra con todo su encanto. Es un punto elegido por quienes quieren desconectar sin recorrer grandes distancias.

La propuesta mezcla actividades al aire libre, historia y gastronomía . Entre paseos en bote, caminatas por senderos y platos típicos elaborados con productos locales, este destino logra conquistar tanto a familias como a grupos de amigos.

Se trata de San Pedro , una ciudad bonaerense que se ganó un lugar entre las escapadas más buscadas. Con sus barrancas, museos y fiestas populares, ofrece una experiencia completa que combina descanso y cultura.

San Pedro está ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 160 kilómetros de CABA . La ciudad se asienta a orillas del río Paraná, en una zona donde el paisaje combina barrancas, islas y áreas de campo que la distinguen de otros destinos cercanos.

Qué puedo hacer en San Pedro

El abanico de actividades es amplio. Para quienes disfrutan de la vida al aire libre, los paseos en bote o kayak por el Paraná son una opción recurrente. También están los senderos de las barrancas, con puntos panorámicos ideales para sacar fotos.

El Paseo Público Municipal y las Escaleras de las Flores invitan a caminar sin apuro, mientras que el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres y el Museo Buque ARA Irigoyen ofrecen una mirada distinta sobre la ciencia y la historia naval. En el centro, la Plaza Constitución y la Parroquia Nuestra Señora del Socorro concentran la vida social y cultural.

Además, la ciudad es famosa por su producción cítrica y por lugares como La Campiña de Mónica y César, que se convirtió en un clásico para quienes quieren recorrer plantaciones y probar dulces artesanales. En cuanto a fiestas, destacan la Fiesta Nacional de la Ensaimada, la Fiesta de la Naranja de Ombligo y el Festival de Música Country, que atraen tanto a locales como a visitantes.

SAN PEDRO GOOGLE

Cómo llegar a San Pedro desde CABA

La manera más rápida es tomar la Ruta Nacional 9, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Rosario. El viaje en auto dura aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

Otra opción es el tren de pasajeros, que recientemente volvió a tener parada en la ciudad. Sale desde Retiro y también conecta con Rosario, Córdoba y Tucumán. Si bien los servicios no son muchos por día, es una alternativa atractiva para quienes prefieren viajar tranquilos y disfrutar del paisaje durante el recorrido.

Los colectivos de larga distancia completan la oferta: salen de la terminal porteña y llegan en poco más de tres horas. En todos los casos, se trata de un trayecto accesible para una escapada de fin de semana.