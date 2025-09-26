Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball y los deportistas no pudieron entrenar

Luego de la clasificación de la Academia a las semifinales de la Copa Libertadores, el futbolista olvidó retirar su vehículo del playón del estadio e impidió el funcionamiento de un deporte.

El festejo por haber pasado a semifinales de la Copa Libertadores fue tal que uno de los jugadores se fue en otro vehículo y se olvidó su auto en el playón del estadio. Lo cierto es que justo lo dejó sobre una de las canchas de handball y eso imposibilitó a los deportistas utilizar las instalaciones.

El usuario @guillecouceiro escribió en su cuenta de X oficial y adjuntó una imagen donde se puede ver el auto: “ Le avisan a Almendra, que saque el auto, hace una semana lo dejó y el handball de Racing no puede entrenar en la paupérrima cancha que le dan”.

“Confirmado: sacaron el auto. Como diría Cristina: ¡Che Almendra, mínimo, doná 10 pelotas y equipos de gimnasia de la tuya!”, indicó el mismo usuario para confirmar que lo había retirado. Lo cierto es que el hecho fue tomado como gracia, pero el futbolista no publicó sus disculpas en redes sociales, pero sí lo hizo con los deportistas.

El jugador fue una de las figuras de la victoria del Racing ante Vélez por 1 a 0 en la vuelta en el estadio Presidente Perón, triunfo que le dio el pase a semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años.

Racing, histórico: eliminó a Vélez en Avellaneda y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

Racing venció por 1-0 a Vélez, en el Cilindro de Avellaneda, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y ya está entre los cuatro mejores equipos de América. La Academia, con gol de Santiago Solari, se llevó puesto al Fortín en la llave entre clubes argentinos y no dejó dudas tras imponerse tanto en Liniers (1-0, gol de Maravilla Martínez) como en casa. De esta manera, pasó a seminales del certamen continental tras 28 años y espera por el rival, que saldrá entre Flamengo y Estudiantes LP.

Evidentemente, el equipo de Gustavo Costas sabe jugar estos partidos. Le gusta. Se siente ganador. Desde aquella consagración en la Copa Sudamericana 2024, y luego la confirmación en la Recopa Sudamericana 2025, la Academia pasó a tener ese aura en los encuentros internacionales que sólo lo poseen los candidatos. Y Vélez lo sufrió.

Desde el minuto 1, el local entendió que el juego no iba a ser sencillo y le presentó batalla al equipo de Guillermo Barros Schelotto, que intentó con sus armas doblegar el arco que defendió Facundo Cambeses. Tras un primer tiempo donde Vélez intentó pero careció de efectividad, en la etapa complementaria llegaron las emociones.

A los 19' del segundo tiempo, Imanol Machuca, de un derechazo en el borde del área, había marcado la diferencia tras una floja respuesta del 1 de Racing. Sin embargo, a instancias del VAR, el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, anuló el gol ya que el balón no superó toda la línea de meta. El golpe anímico lo sintió Vélez, ya que enseguida llegó el tanto de la Academia.

Tras pegar varios tiros en los palos y buenas atajadas de Tomás Marchiori, Racing llegó al merecido gol con una jugada de lateral brasileño de Gabriel Rojas: dejó a varios en el camino por la banda izquierda y metió un centro ganador para que Solari sólo la empujara. Un 1-0 irremontable, una victoria de candidato, un triunfo made in Costas para la ilusión de toda la hinchada racinguista.

De esta manera, Racing llegó a las semifinales de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia, desde que existe el actual formato: el anterior, fue frente a Sporting Cristal en 1997, tras superar a River en octavos de final y a Peñarol en cuartos.