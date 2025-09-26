Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

El astrologo mexicano invita a reflexionar sobre la energía astral y cómo aprovecharla en el día a día.

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco en este viernes 26 de septiembre de 2025.

Con su estilo único, el astrologo mexicano brinda consejos sobre amor, trabajo, dinero y bienestar, ayudando a cada persona a conectar con la energía de los astros y aprovechar las oportunidades que trae el día.

Después de la intensidad de los eclipses del 7 y 21 de septiembre, que removieron emociones, sacaron a la luz verdades ocultas y generaron cierta inestabilidad, la vibra astral comienza a calmarse. Ahora la energía se orienta hacia la búsqueda de equilibrio, claridad y armonía , ayudando a cada signo a ordenar lo vivido, integrar aprendizajes y tomar decisiones con mayor serenidad. Este tránsito marca un momento ideal para recuperar la confianza, fortalecer vínculos y avanzar con paso firme hacia lo que realmente importa.

Qué dicen los astros del zodíaco sobre las características de estos signos.

El viernes te impulsa a actuar con decisión y valentía. Aprovechá tu energía, pero recordá escuchar a los demás antes de tomar decisiones importantes.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La paciencia será tu mejor aliada. Enfocate en tu bienestar físico y emocional. Buen momento para frenar el ritmo y priorizar lo que realmente importa.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tus palabras tienen poder: comunicate con claridad y confianza. Evitá dispersarte en demasiadas actividades; elegí lo esencial.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El día conecta con tu hogar y emociones profundas. Seguí tu intuición y tomá decisiones desde el corazón.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu brillo personal atraerá reconocimiento. Buen día para destacar en lo laboral o social, aunque es clave que cuides tu energía y evites el agotamiento.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización marcará tu jornada. Cerrá asuntos pendientes y ordená tu vida para abrir espacio a nuevas oportunidades.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía astral favorece la armonía y el equilibrio en tus relaciones. Gestos de empatía y cooperación te abrirán puertas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición estará muy despierta. Podés descubrir secretos, verdades ocultas o recibir señales importantes. Confía en tu percepción.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El espíritu aventurero se enciende. Ideal para planear viajes, salidas o proyectos que expandan tus horizontes.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina será clave este viernes. Con esfuerzo y constancia podrás avanzar en tus metas laborales y personales.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Abrite a nuevas ideas y perspectivas. Los cambios que inicies hoy traerán beneficios duraderos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La jornada invita a la introspección. Soltá cargas emocionales y dejate guiar por la espiritualidad y tu creatividad.