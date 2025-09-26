Escapada de Buenos Aires: es un salto de agua impresionante que pocos conocen

A la hora de hacer un viaje en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, existen miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo . Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es el Salto Teodoro Cuenca , en Misiones, una zona que destaca por su imponente caída del agua, rodeado de un paisaje natural bellísimo. Se trata de un salto de 14 metros de altura y un arroyo que se extiende por siete kilómetros en medio de un entorno natural preservado.

Este paraíso natural, que hasta 2019 era conocido como Salto Escondido, recibió su actual nombre en honor al cantautor misionero Teodoro Cuenca, quien solía deleitar con su música bajo los árboles del lugar. Asimismo, por su esfuerzo en la preservación del entorno natural, ha sido seleccionado como candidato a los Best Tourism Villages 2024 de la ONU .

El Salto Teodoro Cuenca se encuentra ubicado en la localidad de Campo Ramón, provincia de Misiones , Argentina. Asimismo, el arroyo que acompaña la caída de agua se extiende por más de siete kilómetros .

Qué puedo hacer en el Salto Teodoro Cuenca

El Salto Teodoro Cuenca ofrece diferentes posibilidades durante su estadía, que se basan en el impresionante salto. En primer lugar está el acto de contemplación de los 14 metros de altura, aunque también se puede recorrer el arroyo, que se extiende por siete kilómetros. Por otra parte, se pueden realizar actividades de turismo ecológico y sostenible.

Además, la historia del lugar, vinculada al cantautor misionero Teodoro Cuenca, le otorga un toque cultural único, permitiendo a los visitantes conectar con la tradición musical local mientras exploran el área.

Cómo llegar al Salto Teodoro Cuenca

Para llegar al Salto Teodoro Cuenca, primero hay que dirigirse hasta la localidad de Campo Ramón, en la provincia de Misiones. Desde Posadas, se debe tomar la Ruta Nacional 12 hacia el norte hasta llegar a la localidad de San Ignacio, donde se debe continuar por la Ruta Provincial 103 hacia Campo Ramón. El trayecto total es de aproximadamente 150 kilómetros y se puede realizar en auto en unas 2 horas y media.