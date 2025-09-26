26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno reactiva el Consejo de Mayo y convoca a una reunión en Casa Rosada

El encuentro, pautado para el lunes, estará encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, más diputados y senadores nacionales.

Por
La última reunion del Consejo de Mayo. 

La última reunion del Consejo de Mayo. 

Redes sociales

El Gobierno reactiva el Consejo de Mayo y convocó a una reunión para el lunes en Casa Rosada, luego dela gira del presidente Javier Milei por los Estados Unidos, donde recibió fuerte respaldo político y económico del mandatario Donald Trump, con la apertura de negociaciones de un swap con Argentina por u$s20 mil millones.

Scott Bessent y Javier Milei, juntos en Estados Unidos.
Te puede interesar:

Scott Bessent volvió a destacar a Milei y reiteró su respaldo: "El Tesoro está decidido a apoyar sus reformas"

La misma será encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; más diputados y senadores, según consigna la información de Ámbito.

El primer objetivo, será revertir el mal presente en el Congreso de la Nación, luego del rechazo de los vetos a la ley de Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario. Por ello, busca sumar mayor gobernabilidad en la previa a las elecciones legislativas de octubre.

También asistirán diferentes referentes políticos, sindicales y empresariales quienes buscarán avanzar de los 10 puntos que la mayoría de los gobernadores firmaron en el Pacto de Mayo. Una nueva discusión de la coparticipación y las reformas laboral y tributaria son algunos de los ítems de un largo documento que tuvo el consenso de varias provincias el año pasado.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei junto a Donald Trump.

Quiénes estarán en la reunión del Gobierno con el Consejo de Mayo

  • Guillermo Francos, jefe de Gabinete
  • Federico Sturzenegger; ministro de Desregulación
  • Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza
  • Carolina Losada, senadora nacional
  • Cristian Ritondo, diputado nacional
  • Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA
  • Martín Rappallini, el presidente de la Unión Industrial Argentina

Cómo se conforma el Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo está conformado por seis consejeros y un presidente, que será el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Los seis consejeros representarán al Poder Ejecutivo Nacional, las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Senado, la Cámara de Diputados, las organizaciones sindicales de tercer grado y las entidades gremiales empresarias de tercer orden.

La presidencia del Consejo de Mayo estará a cargo del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. En tanto, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, ya había sido designado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En cuanto al resto de los consejeros, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue designado el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; en representación del Senado, fue designada la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada; por la Cámara de Diputados, se designó al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo; por las organizaciones sindicales de tercer grado, el designado fue el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por las entidades gremiales empresarias de tercer orden, el designado fue el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

El decreto estipula que tanto los consejeros como los cargos técnicos del Consejo desempeñarán sus funciones sin percepción de honorarios ni remuneración alguna.

Los únicos que no adhirieron a la propuesta fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa),Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una rueda marcada por la toma de ganancias.

Freno al rally alcista: bonos, ADRs y Merval cayeron tras toma de ganancias

Milei y Netanyahu volvieron a reunirse para ratificar su alineamiento internacional.

Milei se reunió con Netanyahu en el cierre de su viaje a Nueva York

Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Trump y Werthein.

Werthein contó detalles de la cumbre Trump-Milei: "No nos han pedido nada"

Javier Milei junto a Scott Bessent.

Milei recibió un premio en EEUU de manos de Scott Bessent: "Estamos en el camino correcto"

play

El empresario Eduardo Kovalivker, de la Suizo Argentina, financió el acto que Milei hará para presentar su libro

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

Rating Cero

Es muy romántica, está en Netflix y no querés que termine nunca: la película es genial

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

Qué Spider Man hizo más plata con Marvel: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix
play

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix

Esta película está basada en un exitoso libro.
play

Tiene una trama cruda, está en Netflix y es ideal para mayores de 30 años

La actriz se mantiene en el centro de la escena y consolida su influencia en la moda y en el mundo del espectáculo internacional.

La impactante transformación de Ester Expósito: dejó atrás el rubio

María Becerra sorprendió con su estilo sporty chic.

El look de María Becerra que dejó a todos sin palabras: top y hombros al descubierto

últimas noticias

La OTAN interceptó a cinco cazas rusos que volaban cerca de Lituania

La OTAN interceptó a cinco aviones rusos que volaban cerca de Lituania

Hace 11 minutos
La última reunion del Consejo de Mayo. 

El Gobierno reactiva el Consejo de Mayo y convoca a una reunión en Casa Rosada

Hace 17 minutos
El dólar cierra la semana a la baja. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.400

Hace 1 hora
Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball.

Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball y los deportistas no pudieron entrenar

Hace 1 hora
El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

Hace 1 hora