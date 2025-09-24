24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: 2 destinos maravillosos para recorrer con tu mascota

Grandes opciones para visitar con perro u otros animales. Ofrecen paisajes y actividades que incluyen a toda la familia.

Por
Estos paseos le van a gustar a toda la familia.

Estos paseos le van a gustar a toda la familia.

Pexels

Al momento de planificar unas vacaciones o una escapada de fin de semana en Argentina, es clave pensar en lugares donde haya paisajes, atractivos y actividades que puedan disfrutar todos los miembros de la familia. Y eso, por supuesto, incluye también a los perros y otras mascotas.

La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Hoy en día existen muchas opciones de hoteles, alojamientos y restaurantes pet friendly, especialmente en destinos turísticos, pero siempre es importante consultar todos los detalles antes de hacer la reserva. Además, es clave avisar si tu mascota tiene características o necesidades específicas.

Por suerte, existen escapadas pet friendly que se pueden hacer muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que toda la familia vaya en auto y el animal no tenga que viajar por separado. Si estás buscando tu próximo destino, estos dos son maravillosos para recorrer con tu mascota.

Tandil

TANDIL-

Ubicada a solo 357 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta ciudad es conocida por sus sierras, sus productos regionales y sus amplios espacios verdes, perfectos para que las mascotas puedan disfrutar junto a la familia. La mayoría de las excursiones, como la del cerro El Centinela, permiten que los perros ingresen a las áreas abiertas. También hay hoteles y cabañas pet friendly, por ejemplo la posada El Molino.

San Antonio de Areco

San Antonio de Areco

Queda a solo 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es un destino muy popular para escapadas por su combinación de gastronomía, naturaleza y tradiciones gauchescas. Hay una gran oferta de estancias para pasar un día de campo junto a las mascotas, que pueden correr y jugar en los amplios espacios verdes. Algunas opciones pet friendly son la Estancia El Ombú de Areco, la Posada Don Salvador, Los Vagones de Areco y Alma de Proa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Villa Alpina sigue siendo una joya serrana donde conviven naturaleza, historia y tranquilidad. 

Viajar a Córdoba: el pueblito que tuvo a alemanes en sus inicios y ahora deslumbra por sus paisajes

Uno de los destinos más destacados de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el destino ideal para recorrer durante los primeros días de calor de la primavera

El pueblo bonaerense sorprende con una laguna de 686 hectáreas rodeada de verde.

Está a una hora y media de Buenos Aires: tiene naturaleza, historia y buena comida

Su ubicación a solo 200 kilómetros de Buenos Aires, lo convierte en una escapada perfecta.

Turismo en Argentina: el pueblito que te "conecta" con Japón

En Capilla del Señor se destacan iglesias, pulperías y estancias tradicionales como parte de sus principales atractivos.

Está detenido en el tiempo, cerca de Buenos Aires y es ideal para ir en primavera

Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Rating Cero

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

Para Colter, Luke Cage debería mantenerse en historias más humanas, donde los conflictos sociales y criminales sean el centro. 

Este actor de Marvel anticipó que no quiere que su personaje esté en Avengers: Secret Wars

El cantante reveló en TikTok un rapado que rompió con su estilo previo.

La impresionante transformación de Peso Pluma: así se ve ahora

últimas noticias

Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben más de 11% y se desploma el riesgo país

Hace 15 minutos
El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Hace 18 minutos
La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Hace 19 minutos
NASA afirmó que el sistema de lanzamiento está prácticamente listo.

La NASA confirmó que una misión tripulada a la Luna despegará en 2026

Hace 23 minutos
Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas.

Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas

Hace 27 minutos