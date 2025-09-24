Turismo en Argentina: 2 destinos maravillosos para recorrer con tu mascota Grandes opciones para visitar con perro u otros animales. Ofrecen paisajes y actividades que incluyen a toda la familia. Por







Estos paseos le van a gustar a toda la familia. Pexels

Al momento de planificar unas vacaciones o una escapada de fin de semana en Argentina, es clave pensar en lugares donde haya paisajes, atractivos y actividades que puedan disfrutar todos los miembros de la familia. Y eso, por supuesto, incluye también a los perros y otras mascotas.

Hoy en día existen muchas opciones de hoteles, alojamientos y restaurantes pet friendly, especialmente en destinos turísticos, pero siempre es importante consultar todos los detalles antes de hacer la reserva. Además, es clave avisar si tu mascota tiene características o necesidades específicas.

Por suerte, existen escapadas pet friendly que se pueden hacer muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que toda la familia vaya en auto y el animal no tenga que viajar por separado. Si estás buscando tu próximo destino, estos dos son maravillosos para recorrer con tu mascota.

Tandil TANDIL- KILOMETROS

Ubicada a solo 357 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta ciudad es conocida por sus sierras, sus productos regionales y sus amplios espacios verdes, perfectos para que las mascotas puedan disfrutar junto a la familia. La mayoría de las excursiones, como la del cerro El Centinela, permiten que los perros ingresen a las áreas abiertas. También hay hoteles y cabañas pet friendly, por ejemplo la posada El Molino.

San Antonio de Areco San Antonio de Areco Tripadvisor Queda a solo 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es un destino muy popular para escapadas por su combinación de gastronomía, naturaleza y tradiciones gauchescas. Hay una gran oferta de estancias para pasar un día de campo junto a las mascotas, que pueden correr y jugar en los amplios espacios verdes. Algunas opciones pet friendly son la Estancia El Ombú de Areco, la Posada Don Salvador, Los Vagones de Areco y Alma de Proa.