Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix

Esta dupla es la responsable de contar una historia basada en un espacio cerrado que busca proteger a las personas de un conflicto exterior, pero que termina dejando a la vista los problemas dentro del bunker.

Netflix

Netflix dio a conocer el lanzamiento de El refugio atómico, la nueva producción española que lleva la firma de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los mentes brillantes detrás del fenómeno mundial La Casa de Papel. Esta serie de ocho episodios protagonizada por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel y Natalia Verbeke arrasó en la plataforma desde su estreno el 19 de septiembre, posicionándose rápidamente como el contenido más reproducido a nivel global.

La nueva apuesta de los creadores españoles lleva a los espectadores a un escenario claustrofóbico donde un grupo de millonarios se refugia en un búnker de lujo ante la amenaza de una Tercera Guerra Mundial. Con una propuesta que mezcla suspense psicológico y crítica social, la producción logró captar la atención del público internacional en tiempo récord, superando incluso a producciones de alto presupuesto que competían por el primer lugar en el ranking de la plataforma.

El éxito inmediato de El refugio atómico confirma una vez más la fórmula ganadora de Vancouver Media, la productora de Álex Pina que ya había demostrado su capacidad para crear contenido viral con series como Berlín y Sky Rojo. La estrategia promocional de Netflix, centrada en destacar la autoría de los creadores de La Casa de Papel, resultó ser el gancho perfecto para generar expectativa masiva entre los suscriptores de la plataforma.

Refugio atómico

Netflix: sinopsis de El refugio atómico

La trama se desarrolla en Kimera Underground Park, un búnker subterráneo equipado con toda clase de comodidades lujosas. En este espacio se concentra un selecto grupo de personas adineradas que buscan protegerse del caos que representa una posible Tercera Guerra Mundial que amenaza el mundo exterior.

Este refugio autosuficiente cuenta con instalaciones de primer nivel que incluyen spa, gimnasio completamente equipado, cancha de básquet, piano bar elegante y departamentos de diseño exclusivo. Sin embargo, los personajes descubren que encontrarse a salvo del conflicto externo no garantiza la tranquilidad, ya que las verdaderas amenazas pueden surgir desde el interior del propio refugio.

El búnker abarca más allá de su función como escenario para convertirse en un elemento narrativo fundamental. Este espacio cerrado actúa como una olla de presión donde se intensifican las tensiones interpersonales, surgen los secretos mejor guardados y las lealtades se transforman constantemente, creando una atmósfera de desconfianza y paranoia entre los refugiados.

Refugio atómico

Tráiler de El refugio atómico

Embed - El Refugio Atómico | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de El refugio atómico

  • Miren Ibarguren
  • Joaquín Furriel
  • Natalia Verbeke
  • Carlos Santos
  • Montse Guallar
  • Pau Simón
  • Alícia Falcó
  • Agustina Bisio
  • Álex Villazán
  • Alicia Fernández
