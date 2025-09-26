Tiene una trama cruda, está en Netflix y es ideal para mayores de 30 años Esta película de la plataforma de streaming se aleja de las clásicas comedias románticas para contar con ironía, sarcasmo y humor los problemas y presiones sociales que enfrenta una mujer después de que su novio la abandona sorpresivamente.







Esta película está basada en un exitoso libro. Netflix

El catálogo de Netflix tiene una gran oferta de comedias románticas, uno de los géneros preferidos por los suscriptores. Pero en medio de las historias edulcoradas y color de rosa, una película latinoamericana se destaca por su trama cruda y llena de humor, ideal para mayores de 30 años.

Se trata de Soltera codiciada, una producción peruana basada en el libro homónimo de María José Osorio, quien también se encargó del guión. A través de personajes entrañables y una buena dosis de sarcasmo, refleja las alegrías, miedos, presiones y expectativas sociales que implican ser treintañera y soltera.

Soltera codiciada discute la creencia de que, a cierta edad, las mujeres tienen que estar casadas o con hijos para definir el éxito o la plenitud de su vida. La película usa el humor, la ternura y la ironía para cuestionar las expectativas y mostrar que nunca está mal vivir a tu propio ritmo.

Soltera codiciada Netflix

Netflix: sinopsis de Soltera codiciada María Fé tiene 30 años, es redactora publicitaria y vive en Lima, Perú. Pero lo que parecía ser una vida ordenada con trabajo, pareja y amigas se trastoca de un día para el otro cuando su novio, con quien tiene una relación de más de 6 años, decide dejarla de manera abrupta y sin explicaciones.

Con el corazón roto y desorientada ante su nueva soltería, María decide empezar a escribir un blog para contar sus experiencias con las citas, el desamor y las presiones de la sociedad. Para su sorpresa, la repercusión será enorme y la ayudará en su lucha por encontrarse a sí misma. Tráiler de Soltera codiciada Embed - Soltera Codiciada | Tráiler Oficial | Tondero Reparto de Soltera codiciada Gisela Ponce de León como María Fé.

Karina Jordán como Natalia.

Christopher Uckermann como Santiago.

Jely Reátegui como Carolina.

Andrés Salas como Matías.

Carlos Carlín como Ramiro.

Guillermo Castañeda como Minimi.

Yaco Eskenazi como Andrés.

Nicolás Galindo como Charly.

Anaí Padilla como Fio.

Rodrigo Palacios como Jaime.