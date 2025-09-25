25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escapadas de Buenos Aires: el pueblo secreto que te transporta al pasado y tiene vinos de altura

Este destino ofrece bellos paisajes y sus antiguas tradiciones a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Por
Dónde queda ubicada esta hermosa localidad salteña.

Dónde queda ubicada esta hermosa localidad salteña.

El turismo local es una de las ramas más fuertes del país, ya que conviven diversos paisajes y actividades a lo largo y ancho del territorio. Allí, se puede encontrar desde impresionantes playas hasta las más altas montañas, aunque hay un destino que es ideal para hacer una escapada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para quienes buscan conocer una cara distinta de la Patagonia, Comallo es una sorpresa que vale la visita.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido en la Patagonia con naturaleza, historia ferroviaria y cordialidad

Se trata de Cachi, un pueblo de Salta que se destaca por su esencia colonial y sus calles empedradas, en donde reina una tranquilidad única. Cachi debe su nombre a las lenguas originarias: "kak" significa peñón o piedra, mientras que "chi" evoca silencio y soledad, combinación de palabras que se hace realidad en los valles de la zona.

Las celebraciones religiosas marcan fuertemente el calendario de Cachi. Por ejemplo, se festeja la fiesta de San José el 19 de marzo, ceremonias a la Pachamama en agosto y la Semana Santa se festeja de forma especial aquí. Asimismo, esta localidad ostenta la Ruta del Vino más alta del mundo.

Cachi, Salta

Dónde queda Cachi

Este pueblo salteño está ubicado en pleno corazón del Alto Valle Calchaquí, y se encuentra también a 162 kilómetros de Salta capital. Asimismo, está a 2.210 metros sobre el nivel del mar.

Qué puedo hacer en Cachi

Entre las actividades más atractivas que se pueden hacer dentro de Cachi:

  • Se puede visitar en el centro la Iglesia San José, una iglesia colonial española.
  • También se encuentra el Museo Arqueológico de Cachi Pío Pablo Díaz, que exhibe artefactos que se encontraron en excavaciones locales, algunas de 10.000 años de antigüedad.
  • En el noroeste, se encuentran las montañas del Nevado de Cachi, cuyas cimas están cubiertas de nieve y pueden verse desde la ciudad, un lugar ideal para sacar fotografías.
Cachi, Salta
  • Otra opción es hacer la Ruta del Vino o visitar bodegas locales. El clima del Alto Valle Calchaquí hace vinos con mucha fruta que acompañan la comida regional
  • Visitar El Algarrobal, un arroyo que durante el verano, se transforma en un pequeño río. Se encuentra a tan solo 12 kilómetros del pueblo.
  • Realizar trekking en sus alrededores. En Las Pailas se puede realizar esta actividad y se encuentra a 16 km de Cachi. Es un sitio arqueológico enclavado en la naturaleza.

Cómo llegar a Cachi

Se puede llegar en auto desde Salta, se debe tomar la Ruta Provincial N°68 hasta Chicoana y después de acceder a la Ruta Provincial N°33 que recorre la quebrada de Escoipe para insertarse luego en la serpenteante Cuesta del Obispo.

Luego se atraviesa la famosa recta del TinTin y finalmente se llega al poblado en ladera del río Calchaquí. Otra opción es por la Ruta Nacional 40, que comunica hacia el norte con La Poma y Los Andes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuando llega la primavera, esta localidad cordobesa se llena de color y flores.

Viajar a Córdoba: el destino que luce mega florecido en primavera

La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Estos paseos le van a gustar a toda la familia.

Turismo en Argentina: 2 destinos maravillosos para recorrer con tu mascota

Villa Alpina sigue siendo una joya serrana donde conviven naturaleza, historia y tranquilidad. 

Viajar a Córdoba: el pueblito que tuvo a alemanes en sus inicios y ahora deslumbra por sus paisajes

Uno de los destinos más destacados de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el destino ideal para recorrer durante los primeros días de calor de la primavera

El pueblo bonaerense sorprende con una laguna de 686 hectáreas rodeada de verde.

Está a una hora y media de Buenos Aires: tiene naturaleza, historia y buena comida

Rating Cero

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Bendita podría irse de El Nueve

Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

últimas noticias

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Hace 8 minutos
Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 12 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 26 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 33 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 33 minutos