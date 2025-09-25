Escapadas de Buenos Aires: el pueblo secreto que te transporta al pasado y tiene vinos de altura

Este destino ofrece bellos paisajes y sus antiguas tradiciones a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

El turismo local es una de las ramas más fuertes del país, ya que conviven diversos paisajes y actividades a lo largo y ancho del territorio. Allí, se puede encontrar desde impresionantes playas hasta las más altas montañas, aunque hay un destino que es ideal para hacer una escapada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido en la Patagonia con naturaleza, historia ferroviaria y cordialidad

Se trata de Cachi , un pueblo de Salta que se destaca por su esencia colonial y sus calles empedradas, en donde reina una tranquilidad única. Cachi debe su nombre a las lenguas originarias: "kak" significa peñón o piedra, mientras que "chi" evoca silencio y soledad , combinación de palabras que se hace realidad en los valles de la zona.

Las celebraciones religiosas marcan fuertemente el calendario de Cachi. Por ejemplo, se festeja la fiesta de San José el 19 de marzo, ceremonias a la Pachamama en agosto y la Semana Santa se festeja de forma especial aquí. Asimismo, esta localidad ostenta la Ruta del Vino más alta del mundo .

Este pueblo salteño está ubicado en pleno corazón del Alto Valle Calchaquí , y se encuentra también a 162 kilómetros de Salta capital. Asimismo, está a 2.210 metros sobre el nivel del mar.

Qué puedo hacer en Cachi

Entre las actividades más atractivas que se pueden hacer dentro de Cachi:

Se puede visitar en el centro la Iglesia San José, una iglesia colonial española.

También se encuentra el Museo Arqueológico de Cachi Pío Pablo Díaz , que exhibe artefactos que se encontraron en excavaciones locales, algunas de 10.000 años de antigüedad.

, que exhibe artefactos que se encontraron en excavaciones locales, algunas de 10.000 años de antigüedad. En el noroeste, se encuentran las montañas del Nevado de Cachi, cuyas cimas están cubiertas de nieve y pueden verse desde la ciudad, un lugar ideal para sacar fotografías.

Cachi, Salta Sol Salute

Otra opción es hacer la Ruta del Vino o visitar bodegas locales . El clima del Alto Valle Calchaquí hace vinos con mucha fruta que acompañan la comida regional

o . El clima del Alto Valle Calchaquí hace vinos con mucha fruta que acompañan la comida regional Visitar El Algarrobal, un arroyo que durante el verano, se transforma en un pequeño río. Se encuentra a tan solo 12 kilómetros del pueblo.

un arroyo que durante el verano, se transforma en un pequeño río. Se encuentra a tan solo 12 kilómetros del pueblo. Realizar trekking en sus alrededores. En Las Pailas se puede realizar esta actividad y se encuentra a 16 km de Cachi. Es un sitio arqueológico enclavado en la naturaleza.

Cómo llegar a Cachi

Se puede llegar en auto desde Salta, se debe tomar la Ruta Provincial N°68 hasta Chicoana y después de acceder a la Ruta Provincial N°33 que recorre la quebrada de Escoipe para insertarse luego en la serpenteante Cuesta del Obispo.

Luego se atraviesa la famosa recta del TinTin y finalmente se llega al poblado en ladera del río Calchaquí. Otra opción es por la Ruta Nacional 40, que comunica hacia el norte con La Poma y Los Andes.