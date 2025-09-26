La impactante transformación de Ester Expósito: dejó atrás el rubio

La actriz sorprendió con un tono distinto en su cabellera. Además, recordó la escena más polémica que nunca salió en pantalla.

La actriz se mantiene en el centro de la escena y consolida su influencia en la moda y en el mundo del espectáculo internacional.

Ester Expósito sorprendió a sus seguidores con una decisión en su look que marca un antes y un después en su estilo personal. La actriz española, reconocida por su paso en la serie Élite y otras producciones cinematográficas, dejó de lado el característico rubio que la acompañó durante gran parte de su carrera. A raíz de una publicación que compartió en sus redes sociales, mostró su nueva faceta y generó una ola de comentarios entre sus fanáticos.

El cambio fue dado a conocer en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una foto en la que aparece con un tono castaño oscuro que contrasta con la imagen que la había identificado en los últimos años. Sin palabras, emojis ni pistas sobre el motivo detrás de esta elección, la publicación alcanzó para que su nombre se instalara rápidamente en las tendencias digitales.

Con 25 años y una trayectoria en constante ascenso, la actriz madrileña decidió mostrarse de una manera distinta, dejando de lado uno de sus sellos más reconocibles. Aunque no brindó explicaciones, el nuevo look se suma a una serie de transformaciones personales y profesionales que viene compartiendo en los últimos tiempos. Su aparición con el cabello renovado, acompañada apenas por un batín y un celular, fue suficiente para llamar la atención de millones.

En 2023, Ester Expósito habló públicamente sobre una de las experiencias más difíciles que atravesó en su carrera como actriz. En el podcast No te lo cayes, conducido por Cayetana Guillén Cuervo, recordó una escena sexual de la serie Élite que finalmente nunca llegó a emitirse. Según relató, se trataba de una situación que le parecía exagerada e inadecuada, sobre todo porque su personaje tenía apenas 16 años dentro de la trama.

Expósito explicó que aquella grabación incluía una simulación de doble penetración y que, desde su mirada, era “una barbaridad”. La actriz confesó que, aunque la escena se filmó, finalmente no fue incorporada en la producción, una decisión que consideró acertada por lo forzado del planteo. Años después, con más experiencia, aseguró que aprendió a elegir qué papeles aceptar y qué tipo de representaciones considera necesarias para la historia.

Ester exposito elite Redes sociales

En su reflexión, también criticó la cosificación del cuerpo femenino y la forma en que la industria audiovisual suele exponer a las actrices jóvenes. Si bien no rechaza la representación del sexo en la ficción, dejó en claro que lo que la preocupa es la manera en que la sociedad interpreta esas imágenes y la desigualdad de criterios con respecto a la figura masculina.

La intérprete madrileña, que desde entonces trabajó en películas y series de distinto tono, destacó que aprendió a priorizar su bienestar y a reconocer cuándo es necesario establecer límites. “Estoy aprendiendo a cuidarme mejor y a darme la importancia que merezco”, señaló.