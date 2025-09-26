IR A
Es muy romántica, está en Netflix y no querés que termine nunca: la película es genial

Una historia de amor en la plataforma de streaming filmada en Italia que combina paisajes únicos, emociones intensas y actuaciones que se roban toda la atención.

Pocas producciones logran meterse en el bolsillo del público desde el primer minuto. Pero esta nueva apuesta de Netflix, estrenada en 2025, parece haberlo conseguido con una fórmula que mezcla romance, paisajes europeos de postal y personajes entrañables.

El film lleva por título La dolce casa y, aunque se trata de una película estadounidense, fue rodada íntegramente en Italia. Las locaciones elegidas no fueron al azar: Roma, Lacio y Toscana funcionan como escenario y también como motor narrativo. Los viñedos, las calles adoquinadas y la calidez mediterránea se convierten en protagonistas silenciosos que acompañan cada giro de la historia.

Detrás de cámaras está Mark Waters, un director con experiencia en comedias románticas, y el guion lleva la firma de Elizabeth Hackett.

La-Dolce-casa-Netflix-película

Netflix: sinopsis de La dolce casa

El relato sigue a Eric (Scott Foley), un padre que viaja hasta Italia con la intención de convencer a su hija de que abandone la idea de restaurar una vieja casa en ruinas en la Toscana. Lo que parecía un simple viaje familiar se transforma en un punto de inflexión. Eric no solo se enfrenta al dilema de aceptar las decisiones de su hija, sino que descubre en esa tierra extranjera un nuevo rumbo para su vida.

En medio de viñedos interminables y platos de pasta que parecen salidos de una postal, Eric cruza caminos con Olivia (Maia Reficco), quien lo ayuda a mirar el mundo con otros ojos. La relación entre ambos no es inmediata ni sencilla: hay dudas, choques culturales y temores propios de alguien que ya vivió mucho. Sin embargo, el encanto del entorno y la química entre los personajes terminan por abrir la puerta a un romance inesperado.

La película dura 1 hora y 39 minutos, una extensión justa para no estirar la trama ni dejar cabos sueltos. Desde su estreno en febrero de este año, viene cosechando comentarios positivos tanto de la crítica como del público, especialmente por su capacidad de ofrecer una historia ligera pero con un trasfondo emocional que muchos espectadores reconocen como cercano.

la-dolce-casa-pelicula-netflix

Tráiler de La dolce casa

Embed

Reparto de La dolce casa

  • Scott Foley (Eric)
  • Violante Plácido (Francesca)
  • Maia Reficco (Olivia)
  • Giuseppe Futia (Giovanni)
