12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Salta: el pueblito tranquilo, con paisajes increíbles y una tranquilidad que impacta

En el Valle Calchaquí, un pequeño pueblo ofrece historia, cultura y naturaleza en un entorno que parece detenido en el tiempo.

Por
Molinos es un rincón que combina historia

Molinos es un rincón que combina historia, cultura y paisajes de una forma difícil de olvidar.

SALTA MI QUERIDA PROVINCIA

En Salta todavía hay lugares donde la calma se respira en cada esquina y las montañas parecen vigilar en silencio. Viajar hasta allí es descubrir un ritmo distinto, más pausado, con paisajes que sorprenden en cada tramo del camino.

Dónde queda este bello pueblo provinciano.
Te puede interesar:

Tiene pocos habitantes, está cerquita de Buenos Aires y tiene fiambres de campo deliciosos

El visitante se encuentra con casonas coloniales, calles polvorientas y un aire fresco que baja desde los cerros cercanos. Todo transmite la sensación de estar en un sitio donde la vida avanza sin apuro y donde lo cotidiano se mezcla con tradiciones que perduran desde hace siglos.

Ese espíritu se percibe en Molinos, un pueblo salteño que conserva su impronta colonial, con una iglesia del siglo XVIII, celebraciones patronales que convocan a todo el valle y viñedos que crecen a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar.

Molinos

Dónde queda Molinos

Molinos se ubica en el extremo suroeste de la provincia de Salta, dentro del Valle Calchaquí, a unos 206 kilómetros de la capital provincial. Es cabecera del departamento homónimo y se levanta a orillas del río que lleva su nombre, formado por la unión de los cursos Amaicha y Luracatao. Su entorno está marcado por la aridez, los cardones gigantes y la presencia de fauna andina como vicuñas, guanacos y cóndores.

Qué puedo hacer en Molinos

El recorrido comienza en la iglesia San Pedro Nolasco, Monumento Histórico Nacional, donde descansan los restos de Nicolás Severo de Isasmendi, último gobernador español de la intendencia de Salta del Tucumán.

En el Centro de Interpretación Casa Indalecio Gómez se recupera parte de la historia política del país, mientras que en la Asociación de Artesanos y el criadero de vicuñas Coquena se aprecia cómo la tradición textil se sostiene de manera sustentable.

Molinos

Quienes disfrutan del senderismo pueden ascender el Cerro Overo, desde cuya cruz se domina una vista panorámica de la región. También están las ruinas de El Churcal, vestigio de comunidades precolombinas que trabajaban la cerámica y el tejido con notable habilidad.

La gastronomía es parte fundamental de la experiencia: empanadas, tamales, charqui y dulces regionales suelen servirse junto a vinos de altura reconocidos internacionalmente por su intensidad.

Cómo llegar a Molinos

El acceso desde la ciudad de Salta se realiza por la Ruta 68 y luego la Ruta 40, en un viaje de unas cinco horas que atraviesa parajes únicos y pueblos como Cachi. Desde Cafayate, la distancia es de unos 116 kilómetros hacia el norte, siempre siguiendo la Ruta 40.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

San Carlos de Bariloche se consolidó como referente del turismo en Argentina gracias a sus paisajes y servicios de calidad.

Turismo en Argentina: el destino del sur que es un lujo y que puede ser visitado todo el año

Visitar Ambul no es solo una escapada a las sierras cordobesas, es también un encuentro con un modo de vida más sencillo, donde la fe, la historia y el paisaje se entrelazan.

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene una mezcla única entre paisajes y religión

Quienes ya recorrieron el Vallecito Encantado coinciden en algo: no importa cuántas fotos se lleven, la experiencia de estar allí no se puede capturar del todo.

Turismo en Argentina: el lugar "encantado" que enamora a todos los visitantes

Dónde queda ubicado este precioso pueblo provinciano.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo encantador: naturaleza y construcciones viejas

En Villa Giardino, cada rincón se combina lo simple con lo pintoresco, en un entorno que parece pensado para bajar un cambio.

Artesanos, sabores y naturaleza: el destino maravilloso de Córdoba para conocer

En la localidad de Exaltación de la Cruz, existe un pueblito ideal para conectarse con la naturaleza y disfrutar de las mejores parrillas al aire libre.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que tiene un paseo natural encantador

Rating Cero

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante en medio del escándalo

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante tras los rumores de romance con Evangelina Anderson

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.
play

Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores, solo dos films del UCM lograron que reflotara en estos últimos años.

¿Crisis creativa? Marvel estaría perdiendo más de US$600 millones en sus películas desde que lo impulsa Disney

Emilia Mernes se robó todas las miradas con su nuevo look deportivo.

El look de Emilia Mernes para entrenar con el que renovó su imagen: calzas y top lila

últimas noticias

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Hace 13 minutos
Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

Hace 18 minutos
Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Hace 23 minutos
La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Hace 25 minutos
play

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

Hace 29 minutos