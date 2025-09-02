Un pueblo serrano con tradiciones vivas, un río homónimo y una capilla histórica que guarda siglos de fe y costumbres.

Copacabana no es un destino de turismo masivo, sino un rincón donde todavía se puede charlar con los vecinos en la plaza.

Rodeado de paisajes agrestes y con una identidad profundamente ligada a los pueblos originarios, un pequeño poblado de Córdoba sorprende a quien se anime a recorrer sus calles de tierra y conversar con sus habitantes.

Con menos de 300 vecinos, el ritmo es pausado, marcado por las labores de campo y la producción artesanal. El río Copacabana atraviesa el paraje y dibuja postales donde las areniscas rojizas se mezclan con el verde de los montes chaqueños serranos. Allí, entre aleros y cuevas, todavía se pueden encontrar pictografías que cuentan historias mucho más antiguas que el pueblo mismo.

La vida cotidiana se combina con la devoción religiosa. Desde hace más de dos siglos, la Iglesia Nuestra Señora de Copacabana se levanta como un faro cultural y espiritual, siendo escenario cada 2 de febrero de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria. Ese día, la procesión y el desfile de gauchos tiñen de tradición las calles del paraje.

Este poblado se encuentra en el departamento Ischilín, a unos 137 kilómetros de Córdoba capital y a 45 de Deán Funes. Está inmerso en un paisaje que alterna palmas de Caranday, quebrachos y molles , con la presencia de aves como zorzales, loros calancate y benteveos. La sencillez de sus casas y el entorno natural lo convierten en una escapada distinta dentro del noroeste cordobés.

El abanico de propuestas no es enorme, pero sí auténtico. Además de refrescarse en el río, se puede caminar por senderos que llevan a cuevas con vestigios prehispánicos, como morteros y pictografías. Para los interesados en la historia, la visita a la capilla de 1812 es obligatoria, así como recorrer el antiguo cementerio cercano.

Una de las experiencias más buscadas es conocer el tejido con palma de Caranday, un oficio transmitido de generación en generación. Los pobladores abren las puertas de sus casas para mostrar cómo trabajan esta fibra, transformándola en canastos, sombreros y otros objetos únicos. Comprarles directamente es, además, una manera de acompañar la economía local.

La gastronomía acompaña el recorrido: cabrito al horno, dulces caseros y conservas forman parte del menú criollo que suele aparecer en las mesas familiares. Si la idea es quedarse, en la zona de Ischilín hay opciones de hospedaje sencillas pero cómodas.

Capilla_de_Copacabana,_Córdoba,_turismo

Cómo llegar a Copacabana, Córdoba

Existen dos alternativas principales. Una es tomar la ruta 60 hasta Deán Funes y desde allí desviarse a la izquierda por unos 50 kilómetros hasta el paraje. La otra opción es salir por la ruta 38, pasar por Charbonier y, antes de llegar a Las Lajas, doblar a la derecha para transitar unos 26 kilómetros.