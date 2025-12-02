Dos localidades patagónicas ofrecen paisajes únicos con temperaturas más suaves en pleno diciembre. Son alternativas ideales para quienes buscan aire libre y descanso lejos del calor.

En el sur del país hay lugares donde el clima se mantiene más amable incluso en diciembre.

El verano argentino suele asociarse a destinos cálidos , pero el sur del país ofrece lugares donde el clima se mantiene más amable incluso en diciembre. En este período, dos localidades patagónicas se vuelven especialmente atractivas para quienes buscan naturaleza sin temperaturas extremas.

Ambos puntos turísticos llaman la atención por su ubicación estratégica en zonas de montaña y su conexión con parques, bosques y senderos muy elogiados por su belleza. A esto se suma una oferta variada de actividades al aire libre, alojamientos para diferentes presupuestos y entornos que invitan a descansar.

Este escenario convierte a El Chaltén y El Bolsón en alternativas ideales para quienes desean planificar una escapada de verano con aire fresco, paisajes únicos y propuestas acordes a una experiencia más tranquila.

El Chaltén se caracteriza por su clima frío incluso en plena temporada estival, con promedios que suelen mantenerse entre 1 °C y 8 °C durante diciembre . Esta pequeña localidad santacruceña, asentada en plena cordillera y rodeada de picos emblemáticos como el Fitz Roy y el Cerro Torre, se consolidó como un espacio privilegiado para el trekking y otras actividades de montaña.

Sus senderos permiten explorar lagunas, glaciares y formaciones con granito que rodean la villa, además de ofrecer vistas panorámicas que atraen a viajeros de todo el mundo. Entre sus recorridos más conocidos figuran Laguna Capri, Glaciar Piedras Blancas, Lago del Desierto y Laguna de los Tres.

Para llegar, la vía más habitual es aterrizar en el aeropuerto de El Calafate y recorrer luego los 200 kilómetros que separan ambas localidades. También hay servicios de micros desde distintos puntos de la Patagonia, con rutas terrestres que incluyen tanto la Ruta Nacional 3 como la Ruta 40, esta última paralela a la cordillera.

El Bolsón

El Bolsón mantiene temperaturas más templadas gracias a su ubicación en un valle rodeado de montañas y bosques, lo que favorece un microclima particular. Este rincón rionegrino incluye tanto paisajes naturales, como tradiciones culturales y espacios ideales para recorrer a pie, en bicicleta o a través de diversas actividades al aire libre.

El Cerro Piltriquitrón y su Bosque Tallado representan dos de los atractivos más reconocidos, mientras que la tradicional feria de artesanía reúne cada semana a productores locales que exponen piezas únicas. El azul intenso del río homónimo atraviesa el valle y ofrece sectores propicios para rafting, pesca y caminatas. También destacan la Cascada Escondida, la Catarata Mallín Ahogado, el Glaciar del Hielo Azul y diversos miradores como el Cerro Amigo.

Para llegar, la Ruta Nacional 40 es el acceso principal, con conexiones directas desde Bariloche y otras ciudades de la Patagonia. Existen servicios de micro desde distintos puntos del país, además de una amplia oferta de hospedajes que incluye campings, hostales, posadas y hoteles.