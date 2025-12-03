Esta playa de Uruguay es conocida por su arena dorada y mantiene su tranquilidad total Un paraje cercano a Colonia que incluye costa, aguas tranquilas y un histórico cinturón verde que define su paisaje. Por + Seguir en







Un destino pensado para quienes buscan tranquilidad, paseos entre árboles y jornadas relajadas a orillas del Río de la Plata. Wikipedia

Un balneario cercano a Colonia destaca por su ambiente tranquilo y su costa amplia de arena clara.

La presencia de un bosque costero crea un entorno natural con sombra, senderos y aire fresco durante todo el día.

Las aguas calmas permiten actividades suaves y jornadas de descanso frente al Río de la Plata.

Su historia, marcada por la reforestación de los hermanos Greissing, le otorga un encanto particular y un paisaje único. La costa uruguaya cuenta con un lugar especial para quienes buscan descanso real lejos del ruido. Santa Ana, ubicada a pocos kilómetros de Colonia del Sacramento, ofrece una playa amplia y un ritmo tranquilo que se mantiene incluso en plena temporada. Su entorno natural, la tranquilidad constante y la cercanía con centros urbanos la convierten en una escapada ideal para familias, parejas y viajeros que priorizan la calma.

El pasado del balneario explica buena parte de su atractivo actual. A mediados del siglo pasado, los hermanos Greissing iniciaron una reforestación masiva que transformó un sector de dunas en un espacio arbolado donde hoy conviven eucaliptos, robles, araucarias, ceibos y ejemplares autóctonos. Ese cinturón verde aporta frescura y una identidad distintiva que acompaña todo el paisaje costero.

Esa combinación de río, bosque y amplios sectores de descanso convierte a Santa Ana en un destino acogedor para quienes desean pasar unos días sin apuros. Las calles tranquilas, las casas de veraneo y el silencio que domina gran parte del día anticipan una experiencia relajada que continúa en la playa y en sus alrededores.

Santa ana TripAdvisor Cómo es la playa uruguaya que tiene todo tipo de atractivos Las calles de tierra, construcciones bajas y un ambiente familiar que no se altera con la llegada del verano son las características más importantes de Santa Anta. La playa es amplia, limpia y con espacio suficiente incluso en fechas donde suele haber un caudal importante de turistas en otros destinos. En días despejados puede distinguirse la silueta de los cerros de Piriápolis sobre el horizonte, un detalle que le da una vista privilegiada frente al Río de la Plata.

Las aguas son tranquilas, ideales para quienes buscan refrescarse o practicar actividades como kayak o paddle surf. El bosque cercano es otro de sus puntos fuertes. Los caminos internos permiten recorrer pinos, eucaliptos y árboles nativos donde el aroma a madera húmeda acompaña cada paso. Tanto a pie como en bicicleta, estos senderos ofrecen un momento de desconexión absoluta, acompañado por el canto constante de los pájaros.

Santa ana TripAdvisor La pesca es una actividad habitual en la zona. Quienes realizan esta práctica se acercan durante todo el año para tentar la suerte con especies como pejerrey o dorado, una propuesta sencilla que atrae a quienes disfrutan del silencio y el ritmo pausado del río. En cuanto al alojamiento, el balneario cuenta con cabañas, posadas y casas de alquiler pensadas para estancias cortas o semanas completas. Se pueden encontrar hospedajes frente al río, en pleno bosque o en sectores residenciales, aunque en verano conviene reservar con anticipación. Llegar a Santa Ana es muy fácil. Desde Montevideo, el viaje por la Ruta 1 lleva alrededor de dos horas. Para quienes parten desde Colonia del Sacramento, el trayecto es breve, ya que apenas veinte minutos en auto o transporte local separan la ciudad del balneario.